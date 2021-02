El aspirante a peón medioambiental en Ribadeo insiste en la injusticia del proceso selectivo

Arturo Fernández "Carrete" no concibe lo que le ha ocurrido en el proceso de selección para una plaza de peón medioambiental en Ribadeo.

No entiende cómo lo pueden poner en el tablero como apto y luego sacarlo. Afirma que "todo el mundo me conoce y sabe que cuento la verdad, primero me ponen y después me sacan, parezco un títere que hace comedia".

Carrete explica que necesita el trabajo y señala que lo que le ha ocurrido "lo tomé a desprecio". También cuenta que lleva 15 días tomando pastillas, desde aquélla, y sin poder dormir: "creo que si no me querían meter o hubo alguna cosa que no les interesaba, que me manden antes, pero te meto.., te saco.., es una injusticia".