Un año para cambiar una vida, de llegar a España en patera a ser Premio de Educación en Galicia

Ibrahima llegó hace poco más de un año a España. Arribó en patera a las islas Canarias después de un trayecto peligroso y temible desde Senegal en el que estuvieron un día perdidos en el mar. Venía con un sueño, que le fichara uno de los grandes equipos de fútbol.

Nos cuenta Ibrahima que cuando él vino a España sólo pensaba en una cosa, "que cuando llegue me va a fichar o el Barça o el Madrid, porque a mí me gusta mucho el fútbol y es el primer sueño que tengo en mi cabeza".

UN PREMIO AL ESFUERZO

Por el momento no se dedica al balón, pero sí ha mostrado un gran tesón en los estudios, por ello acaba de recibir el Premio de Educación Secundaria Obligatoria al esfuerzo y a la superación personal, que concede la Consellería de Educación.

Reconoce que sí se lo esperaba porque ha trabajado muy duro, hay algo muy especial que le mueve: "El trayecto que hay, el recorrido, cuando pienso que estoy aquí para cambiar la vida de mi familia y cambiar mi vida, por eso me esfuerzo tanto para llegar donde tengo que llegar".

AYUDAR A LA GENTE

Ahora va a estudiar Enfermería y en unos años le gustaría desarrollar un trabajo en el que ayude a gente: enfermero o maestro, para luego volver a su país y ayudar allí. Le gustaría ayudar a la gente como le han ayudado a él a formarse y tener un sueño de futuro. A los jóvenes como él les recomienda que estudien mucho "que no se rindan, sólo tenemos dos cosas, pensar en el futuro y llegar a cumplir tu sueño y para ello tenemos que estudiar, porque si no estudias no tienes nada, el estudio es el fundamental para llegar a un nivel que puedas vivir sin problema y que no vas a necesitar ayuda de la gente".

El director de los Centros San Aníbal de Burela donde está acogido Ibrahima, José Luis Iglesias, afirma que se sienten muy orgullos de él, al tiempo que el premio educativo es un reconocimiento para ellos y para la labor que realizan. Explica que "como centro de acogida sustituimos o suplimos, intentamos ser la familia de estos chavales, junto al centro educativo". Ambos realizan una labor importante unido "con el esfuerzo y la superación que Ibrahima ha demostrado".

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Los centros de San Aníbal acaban de conseguir una nueva certificación de calidad, son reconocidos como un espacio de protección, seguro para la infancia y los colectivos vulnerables.

Un reconocimeinto que se suma a la certificación de familiarmente responsable Concilia en Igualdad 3000, además de la ISO para su vivienda de transición para la vida autónoma -para los mayores de edad que "han estado en el sistema de protección o que carecen de apoyos familiares y que tienen su arraigo aquí en el entorno de La Mariña". Estas certificaciones "son un valor que la entidad pone".

Destaca Iglesias que estos certificados son resultado de mucho esfuerzo, ganas y también inversión de las administraciones, además de un equipo humano que entiende que lo primero son las personas.