Alcoa prevé tener en junio ofertas vinculantes de compradores de la fábrica de San Ciprián

Alcoa ha trasladado en la reunión de seguimiento de este jueves que prevé tener a mediados de junio ofertas vinculantes de compradores del complejo industrial de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo).

Al término del encuentro en Madrid, el comité de empresa ha informado de que Alcoa ha expuesto que ya han comenzado los contactos con potenciales compradores, por lo que la compañía estima que a mediados de mayo habrá ofertas no vinculantes, las cuales serán vinculantes a medidos de junio.

Pésimas perspectivas

Así, Alcoa les ha presentado una situación financiera a cinco años con líneas de actuación para garantizar la viabilidad, en un contexto en el que se augura que en la segunda mitad del año se terminarían los fondos y se podría llegar a considerar una posible situación de insolvencia.

Por su parte, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha explicado que se ha pedido "concreción" a la compañía en los plazos de esa venta, por lo que la empresa ha puesto el horizonte de junio para las ofertas vinculantes. Muestra el "compromiso" de la Xunta para "acompañar, examinar y ayudar" para conseguir "seriedad" y "solvencia" en el comprador.

Ahora, Xunta y Gobierno se han emplazado a cerrar un acuerdo de confidencialidad la próxima semana con Alcoa de cara a una comunicación entre compañía y ambos ejecutivos "en el examen de ofertas" y "seriedad de empresas" que sean posibles compradoras.

Cumplimiento del acuerdo

Entre otras cuestiones, la empresa ha pedido una flexibilización del rearranque de las cubas en función de la viabilidad, ha demandado usar el depósito de garantías para compensar pérdidas, se ha referido a un retraso en la inversión del horno de ánodos hasta 2026 ligado a la viabilidad de la operación y ha apostado por un programa de bajas voluntarias.

Mientras, el comité ha remarcado que no van a modificar el acuerdo de viabilidad firmado ni tampoco va a "permitir que Alcoa acceda al depósito financiero".

"Los diferentes mecanismos de los gobiernos deben participar y garantizar el proceso de venta. Es vital que el proyecto de construcción del horno de cocción de ánodos se inicie cuanto antes para garantizar la carga de trabajo de las empresas auxiliares y para la viabilidad de la empresa a largo plazo", asegura el comité en un comunicado.

Sin salida

En esta línea, el presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, indica que el plan a cinco años presentado por Alcoa no presenta "ninguna garantía", con 600 millones en pérdidas los primeros años, por lo que "no tiene salida ninguna económica". Por ello, la "única solución que se ve es la venta", pero incide en que "tiene que realizarse por el Gobierno y la Xunta vigilando todo el proceso, siendo parte y los responsables en cualquier decisión final de venta". "No podemos permitir que sea Alcoa quien decida a quién vende", pues "lo más importante es buscar viabilidad a largo plazo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Paralelamente, los representantes de los trabajadores requieren la creación inmediata de una mesa técnica que aborde la urgencia de las tramitaciones de las ampliaciones de la balsa de lodos (DBR) y parques eólicos, con técnicos de ministerios de Transición Ecológica e Industria, así como de las consellerías de Industria, Medio Ambiente y Sanidade de la Xunta.

Por su parte, Lorenzana expone que tanto el comité como la Xunta emplazaron a Alcoa a que "continúe en el cumplimiento del acuerdo" y ejecute las inversiones, principalmente el horno de ánodos, que "son imprescindibles para garantizar viabilidad y competitividad de la fábrica".

La conselleira avisa de que es "muy importante" que se cumpla con la "garantía económica hecha para que se pueda cubrir esa inversión en caso de que no se llegase a realizarse", además para un futuro comprador que "coja la compañía en la mejor de las condiciones posibles". Deja claro que estarán "vigilantes" para que se garantice el "mantenimiento" de la actividad industrial y puestos de trabajo.

Gobierno: "El comprador debe tener vocación de permanencia"

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha explicado que "se ha abierto una nueva opción que es la que ha puesto la empresa encima de la mesa que es una posible venta de Alcoa a cualquier otra empresa".

Subraya que Xunta y Gobierno analizarán el proceso de venta, en el que el Ministerio de Industria va "a participar activamente" desde el Ministerio de Industria con este proceso.

"Sí que hemos dejado claro por parte del Ministerio de Industria que hay una condición importantísima y es que el futuro comprador, si es que lo hay, tiene que tener muy claro una vocación de permanencia", asevera Torró, de forma que la producción "siga en Galicia".