ACISA, en contra de la celebración "ahora" del Campeonato de surf Illa Pancha

Acisa Ribadeo aclara que ni organiza ni colabora con el Illa Pancha Challenge y recomienda que no se celebre en este momento, dada la crisis sanitaria por la que están atravesando Galicia y España.

El presidente y el gerente de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, Francisco Iriarte y Jesús Pérez, señalan que “tras las informaciones que hemos visto publicada hoy en diversos medios de comunicación y en redes sociales, donde en alguna hasta se nos nombra, no sabemos a título de qué, queremos dejar claro que Acisa Ribadeo no tiene ningún vínculo con este evento”.

Presidente y gerente subrayan que “no tenemos nada en contra del Panchorro, en absoluto, es un evento que en otro año ha podido traer a mucha gente y ha servido para dar una imagen internacional de Ribadeo y que por tanto es muy útil. Pero ahora mismo y debido a las circunstancias por las que estamos atravesando no debería celebrarse”.

¿QUÉ APORTA AHORA ESTE EVENTO?

Iriarte y Pérez manifiestan que “nos pasamos el día pidiendo responsabilidad a la población, tenemos la hotelería, los gimnasios, la cultura… y media actividad económica cerrada, de ahí que no entendamos qué aporta celebrar ahora este evento. No hay una repercusión económica posible en la economía local, ni tan siquiera por desgracia turística o internacional, porque no se puede venir a verlo a Ribadeo y porque entendemos, o eso esperamos, que no habrá surfistas de otros países”.

Y añaden: “las autoridades que gestionan la pandemia se hartan de insistir, por activa y por pasiva, que Galicia está cerrada perimetralmente al igual que los Concellos, y que solo se podrá viajar y alojarse en un establecimiento hostelero cuando se cuente con la debida justificación. Nos gustaría saber cómo ha sido posible la llegada a Ribadeo de un nutrido grupo de personas con el objetivo de participar y llevar a cabo el Illa Pancha Challenge. Desde las administraciones con las que hemos podido contactar esta mañana nos aseguran no tener constancia de la celebración de este evento para el que no se ha concedido permiso alguno”.

¿QUIÉN Y CÓMO VA A EVITAR LAS AGLOMERACIONES?

Francisco Iriarte y Jesús Pérez no quieren entrar en más valoraciones, pero matizan que “si las competiciones, federadas y no federadas, en Galicia están canceladas, si no se permiten reuniones de ningún tipo más que de convivientes, si no se pude entrar en Ribadeo salvo por causa justificada…. cómo se puede plantear este evento. En el momento de redactar este comunicado la pagina web de la Xunta nos indica que hay 27 personas contagiadas en Ribadeo, ¿va la organización del evento a controlar que la gente no vaya a ver es el espectáculo y que no haya algunas aglomeraciones? ¿Va la organización del evento a controlar que cuando no estén surfeando se cumplan las normas estrictamente en tierra? El surf es un deporte individual, pero en tierra los surfistas y sus acompañantes se juntan y eso no está permitido”.

El presidente y el gerente de la organización empresarial ribadense insisten que “Acisa Ribadeo no está vinculada de ninguna forma en esta edición de este evento, ya que consideramos que en este momento no procede su celebración. Tiempo habrá. La hostelería también ha cumplido siempre las normas escrupulosamente, los gimnasios también… y están cerrados. El comercio tiene que cerrar a las seis de la tarde. Todo con el objetivo de que la pandemia no vaya a más, por eso no damos crédito”.

E indican que “en la página web de la Federación Gallega de Surf está muy clara la interpretación del DOG de la Xunta, que entró en vigor el pasado 27 de enero. Solo hay que echarle un vistazo para llegar a la conclusión que esta cita en este momento no debería llevarse a cabo”.

Concluyen Jesús Pérez y Francisco Iriarte: “por favor tengamos un poco de sentido común, le estamos pidiendo esfuerzos sobrehumanos a la ciudadanía, y especialmente a las empresas, para levantarnos un domingo con noticias como estas”.