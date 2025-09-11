La Vicepresidencia de la Diputación de Lugo anuncia que no financiará eventos que "legitimen" el "genocidio" en Gaza

La Vicepresidencia de la Diputación ha emitido un comunicado en el que afirma que estará atenta para no aportar fondos a ningún evento que, de algún modo, contribuya a "blanquear la masacre"

La Vicepresidencia de la Deputación de Lugo, en manos del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha emitido un comunicado en el que anuncia que “no financiará ningún evento en el que participen equipos u organizaciones que contribuyan a legitimar el genocidio del pueblo palestino por parte del pueblo israelí”.

“Visto el uso que en ocasiones puede hacerse del deporte y de la cultura para blanquear la masacre que está perpetrando el ejército de Israel, reforzaremos el control sobre los eventos que se patrocinan desde las áreas de nuestra responsabilidad”, añade ese mismo comunicado.

De ese modo, los nacionalistas marcan cierta distancia con su socio de gobierno, el PSdeG, en relación con el patrocinio de la institución provincial a La Vuelta ciclista a España, con final de etapa en la localidad de Monforte de Lemos, de la que es alcalde el presidente de la Diputación, José Tomé.

Cedida Los diputados del BNG anunciaron que estarán atentos para no contribuir a la financiación de ningún evento que sirva para "blanquear" la "masacre"

apoyo a los manifestantes en la vuelta

“Al tiempo que adoptamos esta medida, insistimos en reclamar a la comunidad internacional medidas eficaces para detener el exterminio y la expulsión de la población palestina de Gaza y Cisjordania”, insiste.

Asimismo, la Vicepresidencia de la Diputación expresa su “apoyo a las personas que, en el uso del derecho de manifestación y expresión, protestan pacíficamente contra el genocidio del pueblo palestino”.

Diez personas fueron detenidas en los municipios de O Corgo y Monforte de Lemos por las protestas contra el "genocidio de Israel" en Gaza en el trancurso de la etapa de La Vuelta con final en Monforte de Lemos, entre ellas la responsable del BNG en la zona sur de la provincia, Rosana Prieto.