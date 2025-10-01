Unanimidad en Lugo para reclamar que la ciudad sea la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública

El apoyo a la candidatura, a propuesta de la Presidencia, contó con el apoyo de todos los grupos políticos

La Diputación Provincial apoyará la candidatura del Ayuntamiento de Lugo para que la capital de la provincia acoja la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), según el acuerdo aprobado este martes en el pleno ordinario de la institución, a propuesta de la Presidencia y con el apoyo unánime de los tres grupos políticos: Partido Popular, PSdeG y BNG.

El diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, encargado de presentar la propuesta, afirmó que “es una cuestión de justicia territorial” que Lugo albergue la sede de este organismo, que “tendrá por objetivo centralizar, coordinar y reforzar la salud pública de todo el país frente amenazas y riesgos”.

Lugo cuenta con una base sólida que la convierte en la candidata ideal" Pablo Rivera Capón Diputado provincial de Promoción Económica y Social

Dijo en el pleno, asimismo, que la capital lucense “cuenta con una base sólida que la convierte en la candidata ideal” por la combinación de sus infraestructuras, dotaciones y patrimonio.

"puede transformar la ciudad"

A su juicio, este proyecto “puede transformar nuestra ciudad, atraer talento, generar empleo cualificado y reforzar nuestro papel como referente en salud e investigación”.

Mediante este acuerdo, la Diputación solicita además el apoyo explícito a la candidatura del Ayuntamiento de Lugo como sede de la AESAP y da traslado de la decisión al Ministerio de Sanidad y a la Xunta de Galicia.

El proceso para la selección de la sede terminará a finales de año. Además de Lugo, son varias las ciudades que optan a acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, como Zaragoza, Granada, León u Oviedo.