Tres son multitud: los populares se sumarán a los socialistas para apoyar el nombramiento de Alonso Montero como Fillo Adoptivo de Lugo, al que se opone el BNG

O @ppconcellolugo votará a favor do nomeamento de 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 do doutor Rafael de Vega e do catedrático Alonso Montero

Sen dúbida, a súa aportación intelectual, a súa calidade humana, a súa vocación de servizo público fannos merecedores deste recoñecemento