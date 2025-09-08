Los trabajadores de un Ayuntamiento de Lugo no han cobrado todavía los salarios de agosto

La portavoz del PP en Pol, Nicole Grueira, censura la gestión económica que realiza Lino Rodríguez/ En la foto: Grueira con el portavoz del grupo provincial del PP, Antonio Ameijide

El Partido Popular ha denunciado que los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Pol, en la provincia de Lugo, todavía no han cobrado los salarios correspondientes a las nóminas del mes de agosto.

La portavoz del Partido Popular en ese municipio, Nicole Grueira, ha denunciado lo que considera una “situación anómala”, dado que “todos siguen sin cobrar” cuando ya hemos entrado en la segunda semana del mes de septiembre.

Grueira instó al alcalde, el socialista Lino Rodríguez, “a dejar de buscar excusas” y ha “centrar sus esfuerzos en garantizar que se le pague ya todo lo que se debe a los trabajadores” municipales.

Lino Rodríguez es el alcalde de Pol

una "situación preocupante"

A su juicio, lo que está sucediendo con el “pago de las nóminas es preocupante” y “un indicativo de que la situación económica del Ayuntamiento de Pol es crítica”.

Recordó, además, que el gobierno local cuenta con “mayoría suficiente” en el pleno, pero aún así es “incapaz de aprobar los presupuestos municipales desde el año 2022”.