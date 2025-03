La relajación del Río Breogán deja paso a la derrota ante el UCAM Murcia

El inicio fue alentador, pero esa sensación de control pronto desapareció. El equipo celeste comenzó a mostrar signos de relajación, como si la cercanía de la permanencia les hubiera otorgado un exceso de confianza. Quizás, en lo más profundo de sus pensamientos, muchos jugadores ya pensaban más en asegurar la salvación que en enfrentar a un Murcia que venía dispuesto a cumplir con su tarea.

El UCAM Murcia no tardó en aprovechar la desconcentración del Río Breogán. En defensa, los lucenses no lograban detener los ataques rivales, que movían el balón con fluidez y hallaban tiros cómodos. A lo que se sumaba la facilidad con la que los murcianos controlaban los rebotes. Por su parte, los jugadores del Río Breogán no lograban encontrar el ritmo en el tiro exterior, evidenciando una falta de confianza que resultaba en errores constantes. Cuando no lograban encestar, la recuperación del balón se convertía en una misión casi imposible.

A pesar de los esfuerzos individuales de jugadores como Mavra, quien intentaba cargar con el peso del equipo, y la destacada aportación de Grant, que mantenía su nivel anotador, la ausencia de Hilliard fue notable. El alero estadounidense se quedó por debajo de los dos dígitos en anotación, lo que reflejaba la falta de cohesión en el ataque y la dependencia excesiva de ciertos jugadores. Mavra, por su parte, nunca dejó de pedir el apoyo del público, pero la respuesta en el Pazo, aunque presente, no fue suficiente para revertir la situación.

Un marcador igualado al descanso, pero con sensaciones distintas

El marcador al descanso mostraba una igualdad en las estadísticas, aunque un triple más de Murcia les daba una ligera ventaja. Sin embargo, a medida que avanzaba el encuentro, la sensación de que la victoria se alejaba del alcance de los lucenses se fue instaurando poco a poco. El equipo no lograba encontrar su ritmo ni en defensa ni en ataque, mientras que el UCAM Murcia se mostraba mucho más sólido y eficiente.

La impotencia de la segunda mitad

En la segunda mitad, la dinámica no cambió. El Río Breogán fue perdiendo el pulso al partido y esa relajación inicial se transformó en impotencia. El Pazo, habitualmente un fortín, no pudo transmitir al equipo la misma energía que en otras tardes épicas. La ventaja murciana creció, y las dudas comenzaron a calar en las filas lucenses.

Pese a todo, al final del encuentro, el público volvió a demostrar su cariño al equipo. Aunque la derrota era evidente, el cántico más especial resonó en el Pazo, como una muestra de apoyo incondicional a un equipo que todavía tiene mucho por luchar. La permanencia sigue siendo el principal objetivo, y este tropiezo no debe empañar lo logrado hasta ahora.