Todo preparado para que o talento infantil encha a Praza Maior de Lugo

Lugo - Publicado el 24 may 2025, 13:01 - Actualizado 24 may 2025, 13:04

Todo está listo para celebrar a Feira do Emprendemento Infantil de Lugo, unha cita única onde os máis pequenos se converten en protagonistas coa súa creatividade, talento e espírito emprendedor. A Praza Maior converterase esta tarde nun espazo cheo de ilusión e aprendizaxe sen puntos nin comas onde familias visitantes e curiosos poderán coñecer de primeira man os proxectos creados por nenas e nenos de entre 8 e 12 anos que soñan con transformar o seu futuro.

16 postos cheos de ideas

Esta mañá quedou instalado o espazo da feira, cunha coidada ambientación e as mesas dos 16 postos onde se exhibirán e venderán os produtos e servizos ideados polos participantes. As iniciativas foron creadas polos propios rapaces, co apoio das súas familias ou baixo o impulso e orientación de Ramón García, mestre e pedagogo asentado en Lugo e principal promotor da proposta. Por certo, despois do traballo desta mañá, Ramón fixo un chamamento ás familias: "A ver se algún pai ou nai pode traer algunha cadeira, que non hai bancos públicos para todos".

Cedida Traballos previos ao comezo da feira

A feira comezará ás catro e media da tarde e promete encher a praza de música, alegría e espírito emprendedor. Colaboran neste evento a Escola de Tempo Libre Bulideira e a empresa Barafunda Animación, que contribuirán a facer desta unha xornada inesquecible.