La nieve asoma tímidamente en la montaña de Lugo

El fin de semana llega acompañado de una notable bajada de las temperaturas, y algunos alojamientos de la zona, como el Hotel Piornedo en Os Ancares —dirigido por Mireia Rodríguez—, ya han colgado el cartel de completo. El establecimiento espera a sus visitantes con una pequeña sorpresa: los primeros copos de nieve de la temporada.

La nieve llega a Piornedo en Os Ancares
La nieve asoma tímidamente en la montaña de Lugo

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura5:48 min escucha

