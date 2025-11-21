La nieve asoma tímidamente en la montaña de Lugo

El fin de semana llega acompañado de una notable bajada de las temperaturas, y algunos alojamientos de la zona, como el Hotel Piornedo en Os Ancares —dirigido por Mireia Rodríguez—, ya han colgado el cartel de completo. El establecimiento espera a sus visitantes con una pequeña sorpresa: los primeros copos de nieve de la temporada.