La Policía Local de Lugo refuerza su seguridad con cinco nuevos agentes

Esta mañana, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, presidió el acto de toma de posesión de los nuevos agentes, que tuvo lugar en la Casa do Concello.

En un acto solemne que contó con la presencia de la concejala de Gestión Integral de Recursos Internos, Ana González Abelleira, y los inspectores principales de la Policía Local, José Manuel Río y José Luis Piñeiro, se formalizó la incorporación de tres agentes en prácticas y dos policías en comisión de servicios. Los tres agentes en prácticas comenzarán su labor el próximo 2 de enero de 2026, mientras que los dos efectivos en comisión de servicios reforzarán distintas unidades operativas del cuerpo.

Durante su intervención, el alcalde Miguel Fernández destacó el compromiso de la Policía Local con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. “La Policía Local de Lugo es uno de los cuerpos mejor valorados de Galicia, clave para mantener nuestra ciudad como un referente de seguridad y orden”, afirmó el alcalde, quien también subrayó la excelente coordinación entre la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad, que permite una respuesta ágil y eficaz a cualquier incidencia.

En la actualidad, la Policía Local de Lugo cuenta con aproximadamente 125 agentes, y el Gobierno local continúa trabajando para reforzar aún más la plantilla, con el objetivo de seguir dando respuesta a las necesidades de seguridad de los vecinos y garantizar una ciudad tranquila y protegida.

El acto de toma de posesión también incluyó el juramento o promesa de los nuevos agentes, quienes se comprometieron a cumplir fielmente con los deberes de su cargo, con lealtad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Galicia.