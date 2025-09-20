Un paso más para comunicar Lugo y Sarria por autovía

La declaración de impacto ambiental para el tramo Nadela-Láncara es un paso más para completar la conexión por autovía entre Lugo y Monforte

La Xunta acaba de emitir la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable relativa a la conversión en autovía de otro tramo del corredor Lugo-Monforte, en concreto el tramo Nadela-A Pobra de San Xiao, a su paso por los ayuntamientos de O Corgo, Lugo y O Páramo.

Dicha autorización ambiental queda supeditada, en todo caso, “a que se cumplan los condicionantes y el programa de vigilancia ambiental que figuran en la propia DIA, además del recogido en el estudio de impacto ambiental y en el resto de la documentación presentada por el promotor”, subraya la Xunta de Galicia en un comunicado.

Segundo consta en la resolución de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, este tramo, el último pendiente para completar el desdoblamiento del corredor que conecta la ciudad de Lugo y Sarria, “ es ambientalmente viable” .

Los organismos consultados consideran que el proyecto “no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumplan ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes”, añade.

un tramo de 13,5 kilómetros, que costará casi 35 millones de euros

La primera fase de los trabajos de desdoblamiento del corredor Lugo-Sarria en autovía —un total de 9,7 kilómetros entre A Pobra de San Xiao y Sarria— quedó abierta al tráfico en noviembre del año 2022.

Con la emisión de la presente declaración de impacto ambiental, la Axencia Galega de Infraestruturas está en disposición de continuar con la tramitación de la segunda y última fase del corredor, un desdoblamiento de 13,5 kilómetros entre Nadela y A Pobra de San Xiao -Láncara-, que tendrá un coste estimado de 34,7 millones.

De ese modo, la ciudad de Lugo quedará conectada por autovía con la localidad de Sarria.