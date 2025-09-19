Se hacen pasar por gestores de un banco y le estafan 29.000 euros a un vecino Lugo

Un guardia civil de Lugo durante la investigación de un delito

La Guardia Civil ha imputado como investigados por un supuesto delito de estafa tecnológica y blanqueo de capitales a un vecino de Logroño de 20 años de edad y a un vecino de San Cristobal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) de 39, dado que son sospechosos de hacerse pasar por gestores de una entidad bancaria para estafarle 29.000 euros a un residente en la localidad lucense de Burela.

Según ha informado este viernes la Comandancia de Lugo, los hechos sucedieron el pasado mes de mayo. Supuestamente, los investigados se hicieron pasar por gestores de una entidad bancaria y, con el pretexto de solventar varios movimientos fraudulentos en la cuenta corriente de la víctima, consiguieron que esta les facilitase las contraseñas de acceso.

Posteriormente, gestionaron un préstamo personal por valor de 20.000 euros y, una vez ingresado en la cuenta, realizaron tres cargos por un importe total de 29.000 euros.

un rápida intervención permitió recuperar el dinero

Presentada la denuncia, los investigadores se pusieron en contacto inmediatamente con la entidad bancaria a la había ido a parar el dinero para que, de manera preventiva, bloquease la cuenta y paralizase las transferencias realizadas una vez ingresados esos importes.

De hecho, en el desarrollo de la investigación, los agentes encargados del caso comprobaron que, tras recibir los abonos en la cuenta bancaria, los sospechosos supuestamente habían ordenado transferencias dirigidas a distintas cuentas corrientes con sedes en Malta y Francia.

Fruto de la rápida actuación de la Guardia Civil esas transferencias quedaron anuladas y, aunque los supuestos autores de la estafa llegaron a mover el dinero de cuenta hasta en cuatro ocasiones, finalmente fue recuperado.

Los agentes de Lugo encargados del caso contaron con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de La Rioja y de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.