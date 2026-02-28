El Carnaval de Águilas se consagra con cifras de récord y un lleno técnico en sus hoteles

El alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, ha presentado el balance del Carnaval 2026, calificándolo de sobresaliente. La ocupación hotelera ha sido uno de los indicadores más destacados, oscilando entre el 90% y el 100% durante las fiestas y alcanzando el lleno total durante los dos fines de semana principales.

Los datos de la oficina de turismo reflejan el gran interés que despierta la fiesta fuera de la región. Casi un 45% de los atendidos procedían de otras comunidades autónomas, con Andalucía a la cabeza, mientras que el 37,2% eran extranjeros, principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania.

Más visitantes y un reto logístico

El aumento de visitantes se ha reflejado en la recogida de residuos, que sirve como guía para estimar la afluencia. Este año se han recogido 593 toneladas de residuos, casi 9 toneladas más que en 2025, y desde el consistorio destacan el impacto positivo del vaso reutilizable, que ha reducido la cantidad de plástico.

La seguridad, un pilar fundamental

En el ámbito sanitario, se han realizado un total de 157 asistencias, de las cuales 108 se resolvieron en el momento. La mayoría de las atenciones se debieron a intoxicaciones etílicas, una circunstancia que sigue preocupando al equipo de gobierno por las edades de los afectados.

Quien viene al carnaval de Águila viene a una fiesta segura"" CRISTÓBAL CASADO Alcalde de Águilas

La seguridad ha sido "espléndida", según la valoración de la Policía Local, al no haberse registrado incidentes de gravedad. El alcalde ha subrayado que el carnaval es una fiesta tranquila, afirmando que "quien viene al carnaval de Águila viene a una fiesta segura". Esta percepción se refuerza con la ausencia total de actuaciones en el Punto Violeta.

Proyectos para consolidar el futuro

Con la vista puesta en próximas ediciones, el Ayuntamiento estudia implantar un sistema para medir con mayor exactitud la afluencia de público. La primera experiencia piloto está prevista para la Plaza de España a fin de ofrecer cifras más realistas que la estimación actual de 50.000 personas en los desfiles.