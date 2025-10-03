Pantón (Lugo) abre este viernes una oficina para ayudar a los afectados por el incendio a tramitar las ayudas de la Xunta

El alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, confirmó que la oficina permanecerá abierta todo el tiempo que sea necesario

El Ayuntamiento de Pantón ha informado de que este viernes -día 3 de octubre- ha quedado abierto en la planta baja del centro sociocultural de la localidad un servicio de asesoramiento, asistido por técnicos de la Xunta de Galicia, para tramitar las ayudas correspondientes por los daños que ha provocado el incendio que comenzó en la parroquia de Pombeiro.

El fuego, que obligó a decretar la Situación 2 de alerta por su proximidad a núcleos de población, se extendió al municipio vecino de Sober, calcinó más de 1.800 hectáreas de terreno, afectó a nueve casas y obligó a interrumpir el tráfico ferroviario y a restringir la circulación por carreteras de los municipios afectados.

Comenzó el día 18 de septiembre y la Consellería do Medio Rural no lo dio por extinguido hasta el día 30 de ese mismo mes.

SLG El fuego afectó incluso a viñedos de la D.O Ribeira Sacra

Para facilitar la tramitación de las ayudas habilitadas por el gobierno gallego, el Ayuntamiento de Pantón, en colaboración con la Xunta de Galicia, pone en marcha este servicio, que estará operativo en horario de mañana, de 09:00 a 14:00 horas.

Además, a partir del próximo martes habrá asesoramiento específico para las comunidades de montes. El plazo para solicitar esas ayudas finaliza el 30 de octubre.

“Ya que Pantón padeció importantes daños”, dijo el alcalde, José Luis Álvarez, el Ayuntamiento tomó la decisión de habilitar este espacio para ayudar a los vecinos. “Pensamos que el mejor lugar sería la Casa da Cultura y lo preparamos para que desde este viernes” empiece a funcionar.