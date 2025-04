Os micrófonos de COPE Lugo na clase de 5º B: os pequenos creadores do audio promocional da primeira Feira do Libro de Outeiro de Rei

O 22 de abril, todos están convidados a participar desta celebración literaria. Pero, ¿que papel xogaron os nenos e nenas de 5º B do CEIP Laverde Ruiz nesta iniciativa? A resposta está no anuncio radiofónico creado polos pequenos, que foi emitido en COPE Lugo. Os micrófonos da nosa emisora foron ata esta aula do colexio, onde tivemos a oportunidade de falar cos protagonistas deste fermoso proxecto.

Durante a entrevista, a súa tutora, Sandra Álvarez, destacou a importancia da lectura no día a día dos seus alumnos. Ela contou que, como parte do seu compromiso educativo, os nenos e nenas de 5º B dedican ao menos "unha hora á semana á biblioteca do centro", un espazo no que tamén se fomenta a súa participación no "clube da lectura".

Este ambiente, completamente favorecido pola pasión e dedicación de Elvira Cerdeira, coñecida por todos como "Elvi", converteuse nun verdadeiro semilleiro de ideas. A súa entrega e amor pola lectura son a chave para que a biblioteca do CEIP Laverde Ruiz se teña convertido nun referente educativo e cultural na comunidade.

A biblioteca, ademais, ofrece a todos os membros da comunidade educativa o acceso aos seus recursos, e é un espazo aberto tamén para os pais e nais, que poden visitar o centro unha vez á semana. Entre as estanterías, atopamos non só libros para os máis pequenos, senón tamén para os adultos, creándose así un ambiente interxeracional e de colaboración.

O apoio do Concello de Outeiro de Rei e a colaboración de empresas locais, como Finsa, foron tamén fundamentais para a recente reforma da biblioteca, mellorando o espazo e ofrecendo novas posibilidades para os usuarios. Esta colaboración xenerosa foi clave para crear algo que faría sentir orgulloso a quen deu nome ao colexio: o escritor e intelectual Laverde Ruiz.

Unha Feira do Libro con actividades para toda a familia

O 22 de abril, a Feira do Libro de Outeiro de Rei abrirá as súas portas cunha ampla programación para toda a familia.

As actividades terán lugar en dous horarios: de 10:00 a 14:30 horas e de 15:30 a 19:00 horas, e contarán cunha rica variedade de propostas literarias e culturais. Ademais da oportunidade de adquirir libros e coñecer aos seus autores, os asistentes poderán disfrutar de múltiples actividades, como contacontos e presentacións de obras por escritores e escritoras de renome, entre os que se atopan Ana Meilán, María Canosa, Toño Núñez, Anxo Moure, Sabela Núñez, Rocío López, Marisol Bravos, Jordi Cicely, Fernanda Arroxo e Abril Camino.

Pero iso non é todo, a feira tamén contará con espectáculos de maxia a cargo do Mago David, un obradoiro de pintacaras, a presenza de Guido Guía e un orador, ademais dunha exposición de debuxos realizada polas e os máis pequenos do centro.

Outro dos momentos destacados será a doazón de libros á Biblioteca Pediátrica do HULA, un xesto solidario que mostra a importancia de compartir o mundo da lectura con quen máis o necesita.

A presenza de librerías locais e agasallos literarios

Durante o evento, tres librerías da zona participarán activamente: Ardelos de Rábade, Amorín de Castro de Rei e Aguirre de Lugo, que ofrecerán as súas mellores propostas literarias. Ademais, ao longo do día repartirase material promocional e levarase a cabo un sorteo no que se entregarán tres bonos de 50 euros e un libro.

A Feira do Libro de Outeiro de Rei é, sen lugar a dúbidas, unha xornada para celebrar a literatura, a cultura e a colaboración entre todos os membros da comunidade. Un evento que deixa claro que, cando se traballa con paixón, os resultados son tan fermosos como o que se está a vivir no CEIP Laverde Ruiz.

os nenos e nenas de 5ºb convídanvos a vir