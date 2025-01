Lugo rexistra o refacho de vento máis forte e o maior volume de precipitacións en Galicia: 102 km/h no Courel e 20,4 litros/m2 nos Ancares

O inverno non nos da tregua este ano na provincia de Lugo. Xa está aquí 'Ivo'. Continúa chovendo con forza por momentos. O río Miño vai absolutamente desbordado ao seu paso pola capital da provincia e o tránsito peonil é imposible no tramo do Paseo do Miño entre o Balneario e o antigo restaurante O Muiño, dado que o camiño está sumerxido baixo as augas.

Tamén hai varias estradas asolagadas na comarca da Terra Chá, onde o paso é totalmente imposible, e hai neve na Montaña, que non impide, pero sí dificulta a circulación do tráfico rodado.

O refacho máis forte de vento en Galicia nas últimas horas quedou rexistrado no Courel, 102 kilómetros por hora. O vento sigue soprando con forza, pero nada que ver en todo caso cos case 170 kilómetros por hora rexistrados onte en Viveiro.

En canto ás choivas, tamén temos o valor máximo de Galicia na nosa provincia. Nos Ancares caeron 20,4 litros por metro cadrado nas últimas horas, concretamente no concello de Cervantes. Por certo, mantense a alerta laranxa no litoral polo vento e ondas que poden superar os sete metros de altura. Tamén se mantén a alerta amarela na Montaña, pola neve e polo vento.

Cedida A neve seguía presente este xoves en Negueira de Muñiz, no Carballín, preto do alto de Pedras Apañadas

En todo caso, parece que nas últimas horas en boa parte da Montaña de Lugo choveu máis que nevou e o pode circularse sen maiores problemas, con relativa normalidade, por case toda a rede viaria principal. En todo caso, as autoridades piden prudencia aos condutores, especialmente na rede secundaria.

Para hoxe agardamos máis do mesmo. Precipitacións intermitentes, vento e frío. A temperatura mínima baixou hoxe ata os catro graos. A máxima non pasará de 9 nesta xornada en Lugo capital. A cota de neve segue estando en 900 metros na Montaña.