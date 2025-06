Lugo exporá de xeito permanente un dos seus tesouros da época romana

A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou a adxudicación do contrato de renovación da Sección de Numismática e Medallística do Museo Provincial de Lugo -Sala 10- para expoñer de forma permanente o 'Sestercio da caetra' e mellorar a protección, conservación e comunicación das outras pezas xa en exposición nese espazo, situado no primeiro andar. A intervención adxudicouse por 83.000 euros e cun prazo de execución de tres meses.

A deputada de Cultura, Iria Castro, explicou que “coa execución deste proxecto de renovación culminará o traballo desenvolvido pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo para adquirir e incorporar ao patrimonio público o 'Sestercio da caetra', unha peza de grande valor histórico e simbólico para Lugo xa que a súa cuñación esta ligada á orixe da cidade”.

Subliñou que “a actuación revalorizará a colección numismática do Museo Provincial do Lugo, que se atopa entre as máis importante do Estado, cunha perspectiva inclusiva que tratamos de incorporar a todas as actuacións e actividades que se desenvolven nos museos provinciais”

A sala reorganizarase arredor do 'Sestercio da caetra', moeda adquirida en agosto de 2023 pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Contará cunha nova museografía, que reforzará o carácter didáctico do espazo expositivo, con imaxes e elementos gráficos sobre a relevancia das moedas desde o punto de vista histórico.

A intervención contempla a renovación das vitrinas, da iluminación e da sinaléctica así como a instalación de pantallas interactivas para proxectar imaxes 3D das moedas máis senlleiras para ofrecer unha experiencia inmersiva.

Ademais, para enriquecer a experiencia das persoas visitante e fomentar a interacción coa colección, instalarase unha estación táctil e unha máquina expendedora de moedas, que permitirá crear réplicas personalizadas.

Archivo Cope Museo Provincial de Lugo

O sestercio da caetra

O 'Sestercio da caetra ou Sestercio de Augusto' é unha peza de bronce, de 38.07 gramos, coa cabeza de Augusto no anverso, e o escudo da caetra -escudo dos galacios presente nas esculturas de guerreiros atopadas en Galiza e no norte de Portugal- , no reverso.

A súa cuñación atribúese a un taller móbil do campamento militar que deu orixe á cidade de Lugo, no século I a.C..

A moeda, declarada BIC en 2022, permanecía en mans dun coleccionista privado ata a súa adquisición por parte da Vicepresidencia da Deputación de Lugo en agosto de 2023.

Así, xunto ao 'Sestercio da Caetra', a Vicepresidencia da Deputación de Lugo adquiriu en agosto de 2023 un lote de seis moedas -dúas suevas e catro visigodas- de baixa emisión, que amplían e completan a colección, unha das máis importantes do Estado, cunhas 10.000 moedas e medallas de distintas etapas históricas.