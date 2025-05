El joven sacerdote del rural de Lugo que compartió vivencias en Roma con León XIV: "El Papa conoce Galicia"

Lugo - Publicado el 09 may 2025, 12:33 - Actualizado 09 may 2025, 13:01

"Una casualidad, un poco de providencia o humor del Señor". Así recuerda el sacerdote Óscar Fernández Expósito, natural de un pequeño pueblo del rural de Lugo, el momento que compartió con el actual Papa, León XIV, cuando los invitaron a ambos a una fiesta en Roma con motivo del Día de San Patricio.

En aquel momento, Robert Francis Prevost era aún cardenal, recientemente nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos, y Óscar un joven sacerdote de 34 años que estaba terminando de pulir su tesis en Teología en la ciudad eterna antes de poder presentarla y obtener su doctorado.

Cedida Óscar Fernández Expósito defendió su tesis doctoral en Roma en octubre de 2024

UNA CENA IRLANDESA... CON MUCHA GUINNESS

Ese día, un 17 de marzo de 2024, ambos compartieron una "cena típicamente irlandesa", con "mucha cerveza Guinness", aunque Óscar se lava las manos para eximir de cualquier tipo de culpa al actual santo padre.

"No sé si el cardenal tomó Guinness o no, porque estaba en una mesa algo alejada de la mía y no me fijé, pero tiene pinta de ser un hombre moderado y austero", relató.

UN HOMBRE "bueno" que "pasaba desapercibido"

En cuanto al perfil del actual Papa, el sacerdote lucense aseguro que, en aquel momento "se veía un hombre muy sencillo", con "su clériman negro y una cruz pectoral que no destacaba mucho", por lo que "pasaba desapercibido".

"Un hombre muy normal, muy humilde y muy bueno, tal y como se vio cuando salió este jueves al balcón de la Plaza de San Pedro", describió.

"ME HABLÓ EN ESPAÑOL... y CONOCÍA GALICIA"

"Él me habló en español, me preguntó de dónde era y hasta le dije que era de Galicia. Y él conocía Galicia. Lo que pasa es que ya no me acuerdo muy bien de lo que nos dijimos, porque nunca pensé que este hombre fuera a ser Papa", relató el joven sacerdote lucense.

"Nos sacamos una foto de grupo, pero, si supiese que iba a ser Papa, ¡me sacaba una con él solo!", advirtió Óscar.

Cedida Óscar Fernández Expósito, a la derecha del cardenal Robert Francis Prevost

SEIS AÑOS EN ROMA "Y ME LO PIERDO TODO"

En lo relativo a casualidades, Óscar lamentó que, a pesar de pasar seis años en Roma, se ha perdido dos de los grandes momentos de la Iglesia católica de la última década.

"¿Cómo es posible que a Benedicto XVI le da por morirse el día de Fin de Año, cuando yo estaba en España y no podía volver?", ironizó.

"Y, ahora, el Papa Francisco fallece al año siguiente de venirme" de nuevo para la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, para ejercer sus actuales responsabilidades pastorales.

"Pero bueno, como decía mi padre hablando del fútbol, se ve mejor en televisión", bromeó.

UN SACERDOTE CON "VOCACIÓN BÍBLICA"

Óscar Fernández Expósito defendió su tesis doctoral en Roma en octubre del pasado año 2024, culminando así su etapa de estudios que comenzó hace unos siete años, cuando el por entonces obispo diocesano, monseñor Luis Ángel de las Heras, lo envió al prestigioso Pontificio Istituto Biblico para cursar la licenciatura.

Tras su finalización, el actual prelado mindoniense, monseñor Fernando García Cadiñanos, lo animó a que estudiara el Doctorado en Teología en la Pontificia Università Gregoriana, que logró finalmente con la presentación de su tesis «Padre, quiero que donde estoy yo estén ellos conmigo para que contemplen mi gloria» (Jn. 17,24). Tiempo y espacio teológicos en Jn. 17, bajo la dirección del jesuita Giuseppe di Luccio.

Durante este curso, ha comenzado a impartir clases de Biblia, en concreto de Proféticos y Libros Sapienciales, en el Instituto Teológico Compostelán (ITC), además de ser nombrado vicario para la Evangelización y sacerdote adscrito a varias parroquias de la UPA Guitiriz-Begonte.