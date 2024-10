La información agraria en Cope Lugo: el tiempo condiciona la producción de miel y la vendimia en la Ribeira Sacra

Esta semana hablamos en Cope Lugo sobre cómo está condicionando el tiempo, la llegada anticipada de las precipitaciones otoñales, el desarrollo de la vendimia en la Ribeira Sacra, que está a punto de finalizar. También cómo ha influido el clima en la notable merma de producción de miel en la comarca de A Mariña este verano.

El tiempo no se ha aliado esta campaña con los apicultores de la comarca de A Mariña, donde la merma de producción de miel puede rondar el 60% en relación con años anteriores, según denuncia José Luis García, uno de los productores de la zona.

José Luis García tiene ahora mismo tiene unas noventa colmenas en la zona de Mondoñedo. En un año bueno, su explotación produce alrededor de unos 2.500 kilos, pero en campañas "más flojas" puede quedarse “por debajo de los 1.000 kilos”.

La cosecha de este año ha sido “bastante mala”. Culpa de esta situación “al tiempo”, de forma especial “a la lluvia y a la niebla”, a jornadas estivales con “pocas horas de sol”.

Según este apicultor, “el problema no es de floración, porque hay una floración” adecuada, lo que sucede es que con ese tiempo lluvioso, normalmente acompañado de temperaturas más bajas, “se reduce el ritmo de trabajo de las abejas”.

“Faltan horas de sol para que las abejas trabajen” y eso se traduce, aclara, en una merma considerable en la producción de miel.

Probablemente, añade, la “producción de este año sea de un 40%” en relación con un año normal, de modo “que la bajada ronda el 60%”.

Aumentan los ataques de los lobos a explotaciones ganaderas de nuestra provincia. Una ganadera de A Pastoriza perdió siete terneros en pocos días. Las alimañas le han matado 35 reses en solo dos años.

El presidente de la Asociación de Tecores de Galicia (Ategal), Fernando Rois, sostiene que si no se toman medidas para “controlar la población de lobos”, los “problemas” que ya está ocasionando esta especie a las explotaciones de ganado en extensivo de diversas comarcas gallegas “irán a más”.

“No se puede tener tanta protección. El lobo tiene que existir. Nosotros no decimos que no exista. Pero nosotros ya sabíamos que estos problemas iban a llegar, una vez que se ha prohibido su caza, y que se hizo lo que se hizo”, dijo Rois.

De hecho, “si a alguien han cogido por sorpresa” los ataques de las alimañas al ganado en determinadas comarcas, como A Mariña lucense, es que realmente no prestó atención a las advertencias que se hicieron previamente desde el propio sector agranadero y por parte de los propios cazadores.

Rois asegura que la situación “va a empeorar”, porque el problema, “si no se gestiona, irá a más”.

“Pasa exactamente lo mismo que con el jabalí. Las especies hay que controlarlas, si no se descontrolan”, dice Fernando Rois.

De hecho, opina que “está acabando con las especies que hay en el monte. Como en el monte hay cada vez menos comida, baja a comer los terneros, las ovejas y hasta los perros” de las explotaciones ganaderas.

“El lobo come todo los días”, recuerda Rois.