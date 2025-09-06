La información agraria en COPE Lugo: comienza la vendimia en la Ribeira Sacra y buenos precios para la carne de vacuno en origen

Repasamos la información agraria de la semana en la provincia de Lugo

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema -que agrupa a los productores de Ternera Gallega Suprema-, Santiago Rego, destacó la situación de estabilidad que está viviendo en estos momentos el sector cárnico, “con unos precios buenos” en origen, que “nada tienen que ver” con lo que sucedía otros años.

Con la temporada estival -en la que normalmente aumenta el consumo y los precios son más altos- prácticamente finalizada, Santiago Rego afirma que “la situación está estable” en el sector, “con precios que pican al alza”, al menos para los productores de Suprema.

“No tiene nada que ver con lo que sucedía otros años”, insistió Rego, cuando los bajos precios origen propiciaron incluso movilizaciones de los productores de carne gallegos para conseguir un valor “justo” para el fruto de su trabajo.

Cedida La raza rubia galega es una de las apreciadas por los criadores de carne

Aunque casi todo el año hubo “buenos precios”, desde “el mes de junio” son especialmente satisfactorios para los productores, “porque estamos hablando de unos 7 euros o algo más por kilo canal en origen”.

“Ahora, lo que pedimos es que estos precios se consoliden”, añadió, de modo que los ganaderos sean capaces de cubrir los costes de producción y obtener un salario digno por el trabajo que realizan en las granjas.

arranca la vendimia en la ribeira sacra

Una decena de bodegas están ya vendimiando la cosecha de este año en el territorio amparado por la denominación de origen Ribeira Sacra y han recogido de momento unos 30.000 kilos de uvas, según ha confirmado el presidente del Consello Regulador, Antonio Lombardía.

Lombardía precisó que algunas bodegas, las más madrugadoras, iniciaron la recogida del fruto el pasado dia 20 de agosto.

De momento, aclaró, han entrado en las bodegas unos 30.000 kilos de uva, la mayoría de las variedades mencía y godello -10.000 y 12.000 kilos, respectivamente-, así como de merenzao, de la que han sido recogidos unos 8.000 kilos.

Cedida Trabajos de vendimia en la Ribeira Sacra

El presidente del consejo regulador recordó que tanto el godello como el merenzao “son variedades de ciclo corto”, de “maduración rápida”, mientras que la recogida de uvas mencía solo ha comenzado “en zonas muy concretas”, en “viñas muy expuestas, cerca del río, donde maduran antes”.

Según su criterio, esta semana puede “generalizarse la recogida de las uvas de variedades blancas”, mientras que “la semana que viene comenzará con algo más de fuerza el tinto”.