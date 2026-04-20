La historia vive en Lugo

Representantes de 41 celebraciones que forman parte de Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas (AEFRH) han participado este fin de semana en Lugo en su asamblea anual ordinaria, celebrada en el Círculo das Artes, y decenas de miembros de las mismas se sumaron el sábado por la tarde a las que participan en el Arde Lucus para desfilar por las calles del centro de la ciudad.

Tras la recepción oficial por parte del alcalde, Miguel Fernández, que tuvo lugar el sábado, La jornada de mañana del sábado comenzó con la celebración de la asamblea anual ordinaria de esta organización, que tuvo lugar en el salón regio del Círculo de las Artes. Se trataron aspectos como el balance anual de actividades realizadas, la asistencia a eventos, la ratificación de nuevas fiestas que se incorporan a la AEFRH, el balance económico o la celebración de una conferencia, entre otros actos.

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Finalizada la convocatoria ordinaria, tuvo lugar una asamblea extraordinaria, con la elección de la nueva junta directiva para otros cuatro años como punto destacado.

un desfile muy llamativo

Por la tarde se desarrolló uno de los actos lúdicos más importantes del fin de semana, un desfile multitudinario por las calles de la ciudad, con final en la Plaza de Santa María, que contó con la participación de decenas de grupos de las 41 fiestas de recreación de toda España que se han dado cita en Lugo.

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Se colocaron en un orden que tuvo en cuenta una cronología ascendente, con los colectivos más antiguos a la cabeza del desfile.

El concejal de Xuventude y responsable político de la fiesta, Jorge Bustos, dijo que este desfile será “inolvidable”, mientras el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, lo calificó como “el preámbulo perfecto para celebrar los 25 años del Arde Lucus”.

“Reunimos en nuestra ciudad a algunas de las fiestas más importantes de recreación histórica de nuestro país y lo hicimos en un año muy significativo para nosotros”, dijo el alcalde.