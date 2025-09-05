El grupo catalán Vall Companys anuncia la construcción de un Centro de Procesado de Huevos en Friol (Lugo)

El Grupo Vall Companys ha dado el paso definitivo hacia el futuro con el anuncio de la construcción de un moderno Centro de Procesado de Primera Transformación para la Incubación de Huevos en Friol, un municipio lucense en crecimiento. Con una inversión inicial superior a los 20 millones de euros, el proyecto tiene como objetivo fortalecer tanto el desarrollo industrial como económico de la zona.

DETALLES DEL PROYECTO

El centro se erigirá sobre una parcela de 75.921 m², con una infraestructura de incubación que abarcará 12.597,74 m². Con estas amplias instalaciones, se integrará tecnología de última generación para garantizar un proceso eficiente y de alta calidad. La construcción del centro creará 22 empleos directos y 10 indirectos en su primera fase, aportando nuevas oportunidades laborales a la población del municipio y del entorno. El centro podrá incubar hasta 1,5 millones de huevos por semana, lo que se traduce en una producción anual de 62,4 millones de pollos.

Impacto en la Cadena de Suministro

Gracias a la internalización del proceso de incubación, el nuevo centro optimizará la cadena de suministro, lo que permitirá un estricto control de calidad en todo el proceso, la reducción de tiempos de distribución y una mayor frescura y seguridad de los productos que llegan a los consumidores.

Apoyo Institucional y Compromiso con Friol

Desde Vall Companys, se ha destacado el papel crucial del Ayuntamiento de Friol y su alcalde en el desarrollo de este proyecto. “Estamos muy agradecidos por el apoyo incondicional del alcalde y su equipo. Su colaboración y agilidad administrativa han sido fundamentales para hacer realidad este proyecto”, han comentado desde la empresa. Por su parte, el alcalde, José Ángel Santos, reafirmó su compromiso de continuar "apostando por el desarrollo económico del municipio" y "seguir creando oportunidades encaminadas al asentamiento de empresas".

Innovación y Sostenibilidad al Centro

Este centro no solo refuerza la posición de Vall Companys como líder en el sector avícola, sino que también pone de manifiesto su compromiso con la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de Galicia.

Con este proyecto, el futuro de Friol se llena de nuevas oportunidades y crecimiento, contribuyendo al progreso de la provincia y fortaleciendo su industria local.