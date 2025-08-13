COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

"¡Feliz casi centenario, comandante!" Este pequeño pueblo de Lugo celebra el 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro

La casa donde nació el padre del exmandatario cubano, hoy convertida en museo, está situada en el municipio de Láncara

El Presidente de Cuba, Fidel Castro y Fraga jugando una partida de dominó en aquella visita a Lugo

COPE

Fidel Castro y Manuel Fraga jugando una partida de dominó durante una visita del mandatario cubano a Lugo

Baruk Domínguez

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Representantes de la política y la cultura de la provincia de Lugo participaron este miércoles en un acto por el 99 aniversario del nacimiento del exmandatario cubano Fidel Castro, que se celebró en la Casa Museo Ángel Castro de Láncara.

El acto celebrado en este edificio, casa natal del padre del revolucionario y dictador, contó con la presencia del embajador de Cuba, Marcelino Medina, y de la cónsul general para Galicia, Ingrid Izquierdo.

"LAZOS" ENTRE GALICIA Y CUBA

Entre los asistentes, el portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Lugo y teniente de alcalde en la capital lucense, Rubén Arroxo, destacó la "importancia de los lazos que unen a la población gallega y a la cubana debido a la emigración".

Representantes políticos y culturales de la provincia de Lugo en el acto de celebración del 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro

Bloque Nacionalista Galego

Representantes políticos y culturales de la provincia de Lugo en el acto de celebración del 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro

"Una realidad a la que, como institución, tenemos que atender debido al importante peso de la emigración en nuestra historia", señaló.

Asimismo, Rubén Arroxo destacó que "es un honor poder recibir a la delegación de la República de Cuba y poder trabajar en potenciar los importantes lazos entre los pueblos gallego y cubano".

Fidel Castro

Alamy Stock Photo

Fidel Castro, durante un acto político

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking