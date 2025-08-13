"¡Feliz casi centenario, comandante!" Este pequeño pueblo de Lugo celebra el 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro

Fidel Castro y Manuel Fraga jugando una partida de dominó durante una visita del mandatario cubano a Lugo

Representantes de la política y la cultura de la provincia de Lugo participaron este miércoles en un acto por el 99 aniversario del nacimiento del exmandatario cubano Fidel Castro, que se celebró en la Casa Museo Ángel Castro de Láncara.

El acto celebrado en este edificio, casa natal del padre del revolucionario y dictador, contó con la presencia del embajador de Cuba, Marcelino Medina, y de la cónsul general para Galicia, Ingrid Izquierdo.

"LAZOS" ENTRE GALICIA Y CUBA

Entre los asistentes, el portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Lugo y teniente de alcalde en la capital lucense, Rubén Arroxo, destacó la "importancia de los lazos que unen a la población gallega y a la cubana debido a la emigración".

Bloque Nacionalista Galego Representantes políticos y culturales de la provincia de Lugo en el acto de celebración del 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro

"Una realidad a la que, como institución, tenemos que atender debido al importante peso de la emigración en nuestra historia", señaló.

Asimismo, Rubén Arroxo destacó que "es un honor poder recibir a la delegación de la República de Cuba y poder trabajar en potenciar los importantes lazos entre los pueblos gallego y cubano".