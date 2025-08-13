"¡Feliz casi centenario, comandante!" Este pequeño pueblo de Lugo celebra el 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro
La casa donde nació el padre del exmandatario cubano, hoy convertida en museo, está situada en el municipio de Láncara
Lugo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Representantes de la política y la cultura de la provincia de Lugo participaron este miércoles en un acto por el 99 aniversario del nacimiento del exmandatario cubano Fidel Castro, que se celebró en la Casa Museo Ángel Castro de Láncara.
El acto celebrado en este edificio, casa natal del padre del revolucionario y dictador, contó con la presencia del embajador de Cuba, Marcelino Medina, y de la cónsul general para Galicia, Ingrid Izquierdo.
"LAZOS" ENTRE GALICIA Y CUBA
Entre los asistentes, el portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Lugo y teniente de alcalde en la capital lucense, Rubén Arroxo, destacó la "importancia de los lazos que unen a la población gallega y a la cubana debido a la emigración".
"Una realidad a la que, como institución, tenemos que atender debido al importante peso de la emigración en nuestra historia", señaló.
Asimismo, Rubén Arroxo destacó que "es un honor poder recibir a la delegación de la República de Cuba y poder trabajar en potenciar los importantes lazos entre los pueblos gallego y cubano".
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE LUGO
COPE MÁS LUGO
"No solo son las condiciones meteorológicas adversas o la nefasta gestión forestal, la mano del hombre está detrás del 96% de los incendios"
Antonio Herráiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h