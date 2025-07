Feijóo mete a Elena Candia e a Francisco Conde, do PP de Lugo, no Comité Executivo Nacional

Elena Candia opina que esta designación é un recoñecemento ao "traballo en equipo" do PP de Lugo, que contou cunha notable representación no congreso

A presidenta do PP lucense e deputada autonómica, Elena Candia, foi unha das cinco vogais por designación de Alberto Núñez Feijóo no Comité Executivo Nacional do Partido Popular no XXI Congreso que se celebrou esta fin de semana en Madrid a onde se desprazou unha importante representación lucense.

Tamén formou parte do Comité Executivo Nacional o vicepresidente e deputado nacional, Francisco Conde.

A representación lucense nos órganos de dirección do Partido Popular complétase con outros seis representantes que forman parte da Xunta Directiva Nacional como membros natos: a presidenta de NNXX de Galicia, a deputada autonómica Nicole Grueira; os deputados Jaime De Olano e Cristina Abades e os senadores José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro e Juan Serrano.

"UN RECOÑECEMENTO AO TRABALLO EN EQUIPO DO PP LUCENSE "

Candia entende que “a presenza lucense na dirección nacional é un recoñecemento ao traballo en equipo de afiliados, simpatizantes, alcaldes, portavoces, concelleiros, deputados provinciais, autonómicos, nacionais e senadores” e “ao apoio dos lucenses ao noso proxecto”.

Así mesmo, trasladou o seu agradecemento pola “confianza” e, en nome de todo o PP lucense, “o compromiso de seguir traballando”.