Fallece en Lugo tras alertar al 112 de que había sufrido un accidente con un tractor

Un hombre de 55 años ha fallecido este jueves por la tarde en el municipio lucense de A Pobra do Brollón tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba. La tragedia se acentúa por el hecho de que fue la propia víctima quien alertó a los servicios de emergencias de su situación, aunque finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida.

informó de que necesitaba asistencia médica urgente

Los hechos ocurrieron sobre las 15:30 horas en la parroquia de San Cosme de Liñares. Fue en ese momento cuando el 112 Galicia recibió la llamada del propio implicado, quien indicó que "había sufrido un siniestro con su tractor y precisaba asistencia médica urgente". En esa comunicación, llegó a aclararle al operador que no se encontraba atrapado por el vehículo.

Amplio dispositivo de emergencias

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) activó un amplio dispositivo. Se solicitó la intervención de los Bomberos de Monforte, del GES de Quiroga, de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil. Paralelamente, se alertó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Archivo Cope Fue movilizado el helicóptero del 061 con base en Ourense

Sin embargo, y pese a la rápida actuación y los esfuerzos del personal sanitario desplazado al lugar, el CIAE confirmó que la persona acabó falleciendo en el punto.