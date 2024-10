Los expertos lo tienen claro: “La exploración de las cuevas gallegas aún puede dar sorpresas”

El presidente de la Federación Galega de Espeleoloxía, Gonzalo Villarmea, aplaude el descubrimiento de dos kilómetros de galerías y pozos vírgenes en la cueva más profunda de la Comunidad Autónoma, en la sima Aradelas, en O Courel (Lugo), porque a su juicio demuestra que “la espeleología en Galicia aún tiene perspectivas de mejora en el sentido dela exploración” y “aún puede dar sorpresas”.

En relación con ese descubrimiento, asegura que es “una grandísima noticia”, porque Aradelas “es especial, es la gran profundidad gallega”, aunque “en comparación con otras simas de España no es exagerada”.

“Pero sí es la más profunda de Galicia”, insiste, “un clásico de la espeleología gallega, la más representativa después de la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo”.

Desde su punto de vista, este hallazgo significa que ”la espeleología en Galicia aún tiene perspectiva de mejora en el sentido de la exploración. Eso de que las cuevas gallegas están agotadas, que no hay más, que está todo visto, no es real. No se corresponde con la realidad”.

De hecho, recuerda que “lo estamos viendo no solo con el hallazgo reciente e impresionante de Aradelas, sino que también lo vemos con el trabajo que se está haciendo en la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo”.

Cope Un espeleólogo desciende a las profundidades de una cueva

“Era una cueva que también estaba cerrada. Con un poco de trabajo, estamos duplicando” la superficie conocida, añadió. En Aradelas, “en un año de trabajo, hemos añadido dos kilómetros a la cueva, con descubrimientos espectaculares”.

Por ello, opina que “hay que hacer una revisión de exploración de las cavidades” gallegas.

“Estoy seguro de que aún puede haber alguna sorpresa”, concluye.