La Diputación de Lugo refuerza el operativo para mantener abiertas las carreteras provinciales tras las nevadas

La Diputación de Lugo reforzó en las últimas horas su dispositivo especial para garantizar la seguridad y la circulación en las carreteras provinciales, tras un episodio de nevadas generalizadas que afectó a gran parte del territorio, especialmente a las zonas de media y alta montaña.

Trabajos continuados desde la madrugada

El operativo provincial comenzó a actuar a las 7.00 horas del domingo y, tras una pausa a última hora del día, retomó los trabajos a las 3.00 de la madrugada para atender una emergencia en la LU-P-4504, donde fue necesario rescatar un vehículo atrapado por la nieve en el que viajaban menores de edad. Desde entonces, los equipos trabajan de forma ininterrumpida para despejar las vías y garantizar su seguridad.

Más medios y personal

Durante la jornada del domingo, la Diputación reforzó el dispositivo inicial hasta alcanzar las 16 máquinas quitanieves, 16 vehículos de apoyo y 64 operarios. Además, se incorporaron ocho vehículos adicionales equipados para la retirada de árboles y ramas, con el fin de facilitar el avance de las quitanieves y acelerar la reapertura de las carreteras.

Las actuaciones se concentran especialmente en los municipios situados a mayor altitud, aunque la nieve también obligó a intervenir en vías del cinturón comarcal, como la LU-P-1611, en el municipio de Castroverde. Las comarcas de A Mariña y la Ribeira Sacra fueron las menos afectadas por este episodio.

Más de 30 vehículos auxiliados

En las últimas horas, los equipos provinciales tuvieron que auxiliar y retirar de la calzada alrededor de 30 vehículos, tanto de vecinos que no podían acceder a sus viviendas como de conductores que se desplazaron a la zona de A Montaña atraídos por la presencia de nieve. Desde la Diputación se hace un llamamiento a la prudencia y a evitar desplazamientos innecesarios.

Además de la nieve, el peso acumulado provocó la caída de árboles y ramas en varios puntos de la red viaria. En municipios como O Incio, estas incidencias afectan a varias carreteras provinciales, por lo que los trabajos de limpieza se prolongarán durante las próximas horas.

Incidencias puntuales

En la LU-P-5713, que conecta Sarria con Piñeira, fue necesaria una intervención tras el desprendimiento parcial de la fachada de un edificio, cuyos cascotes cayeron sobre la calzada y obligaron a realizar labores de limpieza.

La Diputación prevé que la mayor parte de la red de carreteras provinciales pueda quedar abierta al tráfico hacia el mediodía de este lunes, siempre en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.