Convenio histórico: Ribadeo cede terrenos para el futuro centro de salud

El Ayuntamiento de Ribadeo y la Xunta de Galicia firmaron este jueves un convenio de colaboración para la construcción del nuevo centro de salud del municipio. Con este acuerdo, el consistorio hizo entrega oficial de los terrenos a la administración autonómica, lo que permitirá iniciar la redacción del proyecto y su posterior licitación.

Trabajo en tiempo récord

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, destacó el esfuerzo realizado “en un tiempo récord” para sacar adelante esta infraestructura sanitaria. “El antiguo gobierno no nos dejó nada, solo una propuesta para escoger una parcela. En año y medio conseguimos la parcela, tramitamos la expropiación y resolvimos todos los aspectos burocráticos, incluidos los embargos que afectaban a parte del terreno”, explicó.

Un centro de salud integral

Vega subrayó que “la parcela ya es propiedad del Ayuntamiento y lo que hacemos hoy es entregársela a la Xunta para que pueda disponer de los terrenos y comenzar el proyecto del nuevo centro de salud”. Además, agradeció que la Xunta “ya incluya en los presupuestos de 2026 una partida específica para el centro de salud de Ribadeo”.

Las nuevas instalaciones integrarán el 061, el centro de salud y el Punto de Atención Continuada (PAC). “No podemos tener un centro de salud por partes. No puede estar el 061 a la entrada del pueblo y el centro de salud en el centro de la villa, porque esos minutos de retraso son vitales para una persona”, señaló el alcalde.

Firma del convenio

El convenio fue firmado en el salón de comisiones del Ayuntamiento por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el alcalde de Ribadeo.

Al acto asistieron también el gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares; la directora del distrito sanitario de A Mariña y del Hospital Público da Mariña, María José Cortés; y las concejalas de Seguridad, Igualdad y Bienestar Social, Montse Seijo, Begoña Sanjurjo y Elena Sierra.

Tras la firma, Gómez Caamaño visitó la Casa Consistorial y firmó en el libro de honor, antes de desplazarse hasta los terrenos donde se construirá el nuevo centro de salud de Ribadeo.