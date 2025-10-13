El comité de Alcoa San Cibrao (Lugo) explicará este martes en el Congreso "la grave situación de la planta"

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, espera que el Congreso atienda las demandas de los trabajadores

Representantes del comité de empresa de la planta que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo-Lugo) viajarán a Madrid para mantener este martes una reunión con la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, con el objetivo de transmitir “la gravedad de la situación en la planta” y exigir “explicaciones” sobre las gestiones que está realizando el Gobierno.

“Vamos a exigir al Congreso, a la Comisión de Industria, que les paren los pies a los ministerios de Transición e industria, de una vez por todas, para que convoquen la reunión” de seguimiento del acuerdo que en su día firmaron los trabajadores con la multinacional norteamericana, con el aval de la Xunta y del Gobierno, dijo el presidente del comité, José Antonio Zan.

En esa reunión, aclaró Zan, los representantes del comité van a pedirles a los miembros de la Comisión de Industria que “apoyen la inversión del horno de cocción -de ánodos- y el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado”, porque ambos ministerios “se están lavando las manos como Poncio Pilato”.

Archivo Cope Factoría de Alcoa en San Cibrao

"Queremos explicaciones"

“Esperamos que nos den explicaciones”, dijo Zan, que aclaren “por qué los parques de Greenalia -que tendrían que suministrar energía renovable a la planta a un precio competitivo- siguen sin estar aprobados tres años después”.

A su juicio, “es ilógico. En vez de ayudarnos, parece que quieren meternos más en el hoyo”.

“Queremos que nos expliquen por qué no se aprueban esos parques, pero sí lo que hace Alcoa con esta fábrica, que sabe Dios lo que será hasta el año 2028, cuando se nos acaba la protección”, insistió.

Comité de empresa de Alcoa San Cibrao Representantes del comité de Alcoa delante de las instalaciones de Navantia, en Ferrol

Zan precisó que la reunión de mañana es consecuencia de la movilización del comité de empresa durante “una visita de la Comisión de Industria a los astilleros de Ferrol”.

“Les solicitamos una reunión para informar de la gravedad de la situación en la planta. Una reunión que se celebrará mañana, a las once, en el Congreso de los Diputados”, concluyó.