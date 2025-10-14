COPE
CERACOPE CASTELLÓN | 14 OCT 2025

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el curso sobre instalación de revestimientos cerámicos innovadores impulsado por Cruz Roja Castellón y Proalso.

 Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el curso sobre instalación de revestimientos cerámicos innovadores impulsado por Cruz Roja Castellón y Proalso.  

Tracking