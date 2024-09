Para comer el mejor pulpo hay que venir a Lugo en San Froilán

Este fin de semana arrancaron “oficiosamente” las patronales de San Froilán en Lugo, fiestas de Interés Turístico Nacional, dado que ha quedado abierto ya el recinto ferial. Comenzaron a funcionar las barracas y empezaron a prestar servicio dos de las tres tradicionales casetas del pulpo, sin duda uno de los grandes reclamos y emblema de esta celebración.

Como era de esperar, el buen tiempo, con una temperatura prácticamente primaveral, animó a la gente a acudir de forma masiva al recinto de las fiestas para darse una vuelta. Todavía quedan muchos días por delante, hay que tener en cuenta que el programa oficial de San Froilán comienza el viernes -día 4 de octubre-, pero ni los más pequeños, ni sus padres, quisieron dejar pasar la oportunidad de tener ese primer contacto con las atracciones.

Además, era el día propicio, porque seguramente el próximo fin de semana, como sucede casi todos los años cuando el tiempo ayuda, habrá un lleno absoluto.

Ramiro López es el propietario de una de esas tres casetas del pulpo -también están, al igual que el año pasado, las de Nadela y Aurora do Carballiño- instaladas en el recinto ferial. Reconoce que “la economía doméstica” no ha mejorado demasiado en los últimos doce meses, pero mantiene la esperanza de que sean unas “buenas fiestas”.

“El buen tiempo es la mejor atracción que se puede contratar para el San Froilán”, asegura Ramiro López. De hecho, confía en que “si el tiempo ayuda un poco”, esta edición de las fiestas “va a ser similar a la del año pasado, que ya fue un año bastante bueno”.

“Esperemos que este año vaya de nuevo en esa línea”, dijo. En cuanto al tiempo, matiza que “no es necesario que haga demasiado calor”, es mejor incluso que “vengan días templados y que no llueva. Que no llueva es realmente lo importante”, precisa.

El programa oficial de las patronales de Lugo, formado por 200 actividades -entre ellas hay programado un centenar de actuaciones musicales-, comienza oficialmente el día 4 de octubre, con el tradicional desfile de ganado por las calles de Lugo, y finaliza el día 12.

Durante las fiestas, las casetas trabajan "bien" prácticamente todos los días, pero Ramiro reconoce que, seguramente, los días más fuertes sean los del fin de semana del 5 y el 6 octubre y el 12 de este mes.

las casetas están abiertas todo el mes de octubre

Las casetas del pulpo, una vez finalizadas las fiestas patronales, permanecen durante todo el mes de octubre en las cuestas del Parque de Rosalía de Castro. Son habituales las comidas y cenas de amigos, familias y, sobre todo, empresas.

“Los fines de semana trabajamos muy bien durante todo el mes. Sobre todo el viernes por la noche, el sábado y el domingo a mediodía”, explica Ramiro.

Por la semana, reconoce que también tienen muchos clientes “a mediodía”, pero la afluencia de gente baja “por las noches”.

A su juicio, poco a poco, “nos estamos metiendo en una dinámica europea”.