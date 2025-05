¿Cómo era el clima hace 41.000 años? La respuesta está en una cueva de Lugo en la que vivieron los últimos neandertales gallegos

Lugo - Publicado el 05 may 2025, 13:42 - Actualizado 05 may 2025, 14:21

Un nuevo estudio realizado en el emblemático yacimiento de Cova Eirós, en el municipio lucense de Triacastela centra su foco en la fauna y en la información paleoclimática y paleoambiental para ofrecer una nueva perspectiva sobre el mundo y el modo de vida de los últimos neandertales que vivieron en Galicia, con datos que confirman una diferencia destacada en cuanto al clima en relación con otros territorios de la Península Ibérica.

Este trabajo se centra en el análisis de más de 1.000 restos de fauna recuperados en el nivel 3 del yacimiento y, por lo tanto, con una antigüedad de unos 41.000 años. En esta época los neandertales aún ocupaban las Serras Orientais de Galicia y explotaban una amplia variedad de recursos. Entre las piezas de caza, el ciervo era su principal presa, pero no la única, pues también fueron halladas muestras de osos de las cavernas.

Pero este nuevo estudio ofrece un aspecto especialmente novedoso, según explicó a COPE Lugo el líder de la investigación, Hugo Bal García, dado que aporta "una nueva perspectiva acerca del territorio en el que vivieron los últimos neandertales de Galicia, mostrando la existencia de un medio considerablemente más frío pero con un régimen de precipitaciones similar al actual".

De hecho, además de abordar las estrategias de subsistencia de los neandertales, este artículo ofrece una reconstrucción aproximada de las condiciones climáticas a las que se enfrentaron estos cazadores-recolectores.

Cedida Los investigadores analizaron más de mil muestras de fauna obtenidos en la Cova Eirós

más frío, pero más o menos las mismas lluvias

A partir de la información ecológica que promocionaron a los investigadores los restos de las más de 30 especies identificadas en la cueva -varias de ellas extintas a día de hoy-, pudieron deducir una temperatura media anual sensiblemente inferior a la actual, con un descenso medio de 3 grados centígrados.

Sin embargo, el volumen de precipitaciones era bastante elevado, no demasiado diferente de las condiciones actuales. Por ello, esos neandertales vivieron en "un medio dominado por bosques de baja densidad intercalados con praderas húmedas, en un momento en el que en la mayor parte de la Península Ibérica estaba dominada por el frío seco y la aridez".

En se sentido, las Serras Orientais de Galicia eran "un auténtico refugio climático que permitió la supervivencia de los grupos neandertales hasta momentos más recientes que en otras zonas del norte peninsular", precisa la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en un comunicado sobre este trabajo.

un artículo con difusión internacional

Los resultados de ese estudio aparecen recogidos en el artículo 'Landscape and subsistence in NW Iberia during the Middle Palaeolithic (MIS 3): Faunal analysis of Cueva Eirós (Triacastela, Galicia, Spain)', que ha sido publicado en la revista internacional Journal of Archaeological Science: Reports.

La investigación fue liderada por Hugo Bal García, del Grupo de Estudios para la Prehistoria del Noroeste - Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEPN-AAT) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y del Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (CISPAC), y por Iván Rey Rodríguez, del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo (UVIGO).

Han trabajado también en ella el investigador principal del proyecto, Ramón Fábregas Valcarce, Arturo de Lombera Hermida, Mikel Díaz Rodríguez, Carlos Fernández Rodríguez y Xosé Pedro Rodríguez Álvarez.

La investigación se enmarca en los proyectos de investigación desarrollados en el yacimiento con financiación del Ministerio de Ciencia del Gobierno de España y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.