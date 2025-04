O casco histórico de Lugo é o maior "centro comercial" da provincia, pero... ten futuro?

Entramos na recta final das obras no casco histórico de Lugo. O goberno local quere contar cos veciños á hora de colocar o novo mobiliario urbano. Para iso, o alcalde, Miguel Fernández, acompañado do xefe de obra e técnicos municipais, visitou os novos espazos peonís con integrantes da asociación que agrupa aos veciños da zona centro.

Hai quen pensa que o centro de Lugo está morrendo. Que cada vez quedan menos negocios abertos. A Asociación de Empresarios Lugo Monumental fixo un censo das actividades económicas no recinto amurallado. Hai preto de 570 negocios abertos, dos cales o comercio supón un 55% e a hostalería algo máis dun 22%.

NOVAS TENDENCIAS E ALUGUERES ALTOS

Este xoves sacamos á rúa os micrófonos de COPE Lugo para preguntarlle á cidadanía polo futuro do casco histórico. Destacan tres problemáticas: o auxe do comercio online e das grandes superficies, o alto custe dos alugueres nesta zona da cidade e as problemáticas derivadas das obras.

Con todo, Lugo Monumental lembra que, malia a todo, o centro da cidade continúa sendo o maior centro comercial da provincia. Xa veremos se con escaparates abertos ou non. O tempo dirá.