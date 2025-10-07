El buen tiempo abarrota el ferial y las actuaciones en los primeros días de San Froilán (Lugo)

El buen tiempo está animando el inicio de las fiestas de San Froilán, con un ferial abarrotado y mucha afluencia de público en las actuaciones

El buen tiempo que nos está acompañando en estos primeros días de San Froilán está animando a la gente a echarse a la calle. Este lunes fue festivo en el municipio de Lugo, lo que contribuyó a que el recinto ferial de las patronales volviese a estar abarrotado de gente, especialmente por la tarde, con las atracciones funcionando a tope, al igual que las tradicionales casetas del pulpo, que han comenzado las fiestas con muy buen pie.

Lo cierto es que este primer fin de semana -largo, al pasar el Ayuntamiento el festivo del día del patrón para lunes- fue uno de los más multitudinarios de las últimas ediciones de la fiesta, de día y de noche. Aunque ayer la afluencia de clientes fue más normal, el sábado y el domingo hubo grupos que tuvieron que esperar hasta las seis de la tarde para disfrutar del pulpo en las casetas. Los locales de hostelería, que tenían permiso para cerrar dos horas más tarde de lo habitual, funcionaron muy bien, al igual que los establecimientos de ocio nocturno, que prolongaron la fiesta hasta la madrugada.

Además de la animación callejera, que extendió el ambiente festivo por el centro de la ciudad, actuaciones como la que ofrecieron la Banda Filharmónica de Lugo y la agrupación tradicional Cántigas e Frores, al anochecer en la zona de A Mosqueira, contaron con numerosa afluencia de público.

A.N La actuación de la Banda Filharmónica y Cántigas e Frores abarrotó A Mosqueira de público

Los más jóvenes disfrutaron de la música de Patax en la Praza de Santa María, mientras que el escenario principal de las fiestas, en la Praza Horta do Seminario, fue ocupado en la tercera jornada de las patronales por el grupo folk Son de Seu.

el programa continúa

El programa continúa este martes con una cita destacada a partir de las 19:00 horas, en el centro Cultural Vello Cárcere: a Letra das Festas 2025, una nueva edición de la revista oral del San Froilán. En esta ocasión el tema es “Chegaron de lonxe: a poboación inmigrante no San Froilán”.

Ramudo Las atracciones funcionaron a tope este fin de semana en el ferial de San Froilán

Seguirá la animación por las calles, con “pasarrúas” por la mañana y por la tarde, habrá verbena a las 18:00 horas en la Praza Maior con la orquesta Principal y el escenario de Santa María acogerá los conciertos de Zarandela y e Irmáns da Raia Seca, a partir de las 20:00 horas. En A Mosqueira actuará Untides a las 22:00 horas.