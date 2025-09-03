Así fue el complicado rescate en helicóptero del tripulante de un velero herido en la costa de Lugo

Uno de los tripulantes del Pesca II tuvo que descender para izar al tripulante herido al helicóptero

Un tripulante de un velero que navegaba por aguas de Burela tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Público da Mariña, en esta misma localidad de la costa de Lugo, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó "en estado de coma", según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

El rescate de la persona herida se llevó a cabo en unas condiciones complicadas y fue precisa la intervención del helicóptero del servicio de Gardacostas de Galicia con base en Celeiro (Viveiro)

El suceso se produjo en torno a las cinco menos cuarto de la tarde, momento en que el servicio de atención a emergencias 112 Galicia recibió aviso del suceso a bordo del velero "Charisma Nova", por el cual fue necesario movilizar al helicóptero de salvamento marítimo Pesca-II.

A su llegada al lugar, debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos de este equipo de rescate tuvo que lanzarse al agua para acceder al velero y poder izar a la víctima a bordo de la aeronave.

Cuando consiguieron subirlo finalmente al helicóptero, fue trasladado de manera inmediata al Hospital Público da Mariña para recibir atención médica de urgencia.