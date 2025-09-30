Aparece una pintada xenófoba a pocos metros de una mezquita en Lugo: “Moros de mierda”

La pintada fue realizada en un edificio del Barrio de A Piringalla

A pocos metros de una mezquita ubicada en la zona norte de la ciudad de Lugo, en la Rúa Túnel de Oural, ha aparecido una pintada insultante con un claro mensaje racista: “Moros de mierda” .

La pintada, acompañada de simbología nazi, fue realizada en una fachada de color blanco en esa calle del barrio A Piringalla, en un inmueble situado apenas a una decena de metros de la sede de la la mezquita de la Asociación Cultural As-Salam.

Ceide La mezquita de la asociación As-Salam se encuentra apenas a unas decenas de metros del lugar en el que apareció la pintada

Todavía se desconoce en qué momento fue realizada esa pintada ni quién puede estar detrás de ese mensaje de contenido xenófobo.

La comunidad musulmana, que lleva muchos años conviviendo con los vecinos de ese barrio -la mezquita fue abierta en el año 2011- atribuye este incidente a una gamberrada y, en principio, aunque reconoce que el racismo está aumentando, no se siente amenazada.

Ceide La mezquita fue abierta en la Rúa Túnel de Oural en el año 2011

Nuevo ataque a la sede del PSdeG en Lugo

Por otra parte, se da la circunstancia de que la sede del PSdeG-PSOE ha sido objeto de dos actos vandálicos en las últimas semanas, con pintadas ofensivas que han manchado la fachada del edificio donde se encuentra, en la Rúa Salmón.

La primera pintada, localizada en uno de los laterales del portal ponía “rojos de mierda”, pero las realizadas en los últimos días se han extendido a los bajos comerciales ubicados a un lado de la entrada al edificio donde se encuentra la sede socialista, lo que ha provocado un “perjuicio directo al vecindario”. El PSdeG-PSOE, que ha condenado estos hechos con “absoluta rotundidad”, opina que esta forma de actuar supone “un salto cualitativo” en cuanto a la “gravedad” de los mismos.

Cedida Las pintadas ocupan parte de la fachada del edificio donde se encuentra la sede socialista

Las nuevas pintadas son de “un contenido mucho más grave que el de la semana pasada”, en opinión de los socialistas, “con mensajes que apelan abiertamente al fascismo y a la ultraderecha: “Vox eres la salvación”, “Vota Vox 2027”, “Perros” o “Falange”.

A su juicio se trata de “un ataque directo a la democracia y es un nuevo intento deliberado de sembrar odio, intimidación y división social”.

Los socialistas consideran que “estamos ante una escalada intolerable de violencia política y de odio, que no solo pretende agredir al PSOE como organización, sino poner en cuestión los principios básicos de la democracia, la convivencia y la libertad de expresión, afectando además a la vida cotidiana de la ciudadanía”.

Cedida Las pintadas hacen referencia a la ultraderecha

La vicesecretaria general y secretaria de Organización provincial, Pilar García Porto, añade que “la reiteración de estos hechos muestra que estamos delante de un patrón organizado de violencia política. No es una casualidad ni un hecho aislado: se trata de una estrategia de odio alentada por la extrema derecha, que busca normalizar la crispación y la intolerancia y que rechazamos con total firmeza”.

Ante la gravedad de los hechos, el PSdeG-PSOE adoptará las medidas legales correspondientes y trasladará el sucedido a las autoridades competentes.

“Estamos ante un atentado inaceptable en un estado democrático, y no se puede tolerar ni un solo ataque más basado en el odio y en la intolerancia”, concluyen los socialistas.