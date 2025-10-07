COPE
El 90% de las bodegas en la Ribeira Sacra han finalizado ya la vendimia

Han terminado la vendimia 79 bodegas, 4 siguen trabajando en las viñas y otras cinco ni siquiera han comenzado los trabajos de recogida de la uva

Uvas en cajas Ribeira Sacra

Uvas en cajas en la Ribeira Sacra

Casi el 90% de las bodegas inscritas en el registro de la Denominación de Origen Ribeira Sacra ha finalizado ya la vendimia, con un volumen total de casi 4,6 millones de kilos de uvas recogidos, según datos facilitados este lunes por el consejo regulador -recogidos a fecha 5 de octubre-.

En concreto, han finalizado la vendimia 79 bodegas, 4 siguen trabajando en las viñas y otras cinco ni siquiera han comenzado los trabajos de recogida. En toda la denominación de origen han sido recogidos 4.588.133 kilos de uvas.

En cuanto a variedades, 3.536.323 kilos son de uvas tintas, principalmente Mencía (3.183.589 kilogramos), junto con Merenzao, Garnacha y Brancellao. También han entrado en las bodegas 1.051.720 kilos de uvas blancas, la mayoría de Godello (914.101 kilos), además de Treixadura, Albariño, Branco Lexitimo y Dona Branca.

Los viticultores de la Ribeira Sacra tienen que salvar grandes pendientes, para la cual emplean en algunas fincas un sistema de raíles

Los viticultores de la Ribeira Sacra tienen que salvar grandes pendientes, para la cual emplean en algunas fincas un sistema de raíles

la cosecha más "corta" de los últimos años

El presidente del consejo regulador Ribeira Sacra, Antonio Lombardía, ha explicado a COPE Lugo que la cosecha será en esta campaña especialmente “cortapor factores ambientales que han mermado la producción.

Lombardía precisó que el volumen total de uva recogido por las bodegas se quedará en torno a los “4,6 millones de kilos de uvas, por lo que estamos hablando de una cosecha “muy corta”.

El año pasado, que fue una de las cosechas más cortas de los últimos veinte años, nos quedamos en torno a 4,9 millones de kilos, y este año será incluso inferior”, precisó.

