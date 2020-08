Comienza la vendimia en la Ribeira Sacra con estrictas medidas anticovid

La bodega Ronsel do Sil, perteneciente a la subzona Ribeiras do Sil, ha sido la primera de la Denominación de Origen (DO) Ribeira Sacra en empezar este miércoles las labores de vendimia, con estrictas medidas anticovid.

Según señaló en declaraciones a COPE Lugo la responsable de la bodega, María José Yravedra, "ya al amanecer", en cuanto han llegado los vendimiadores, les han "tomado la temperatura".

Yravedra quiso puntualizar que son "cuadrillas de paisanos de aquí", conformadas por "vecinos que conviven juntos durante todo el año y con la separación suficiente para que no haya contacto entre los diferentes grupos".

"No vamos a contratar a personas más allá de las aldeas que nos rodean", advirtió.

La responsable de Ronsel do Sil indicó que durante estos primeros días se recogeran uvas de "variedades minoritarias de ciclo corto, como merenzao o dona branca", ya que "al godello le quedan cuatro días o cinco para empezar".

"Con el sol de estos días se están sintetizando los azúcares, por lo que tendremos una gran añada, aunque hemos tenido que trabajar mucho en una primavera lluviosa", relató Yravedra.

En lo relativo a la previsión de kilos, la responsable de la bodega no se ha atrevido a hacer predicciones, ya que "la vendimia está muy desigual", y hay zonas donde "va a haber un rendimiento calcado al del año pasado" y otras "donde la uva ha sufrido afectaciones típicas de la primavera o incluso granizo".

Yravedra señaló que en la bodega están "ilusionados en un año muy complicado en el que hay que luchar más que nunca, porque tenemos una responsabilidad con este paisaje".

"Tenemos que luchar contra las adversidades, porque esto es viticultura heroica y estamos al pie del cañón, al pie del Cañón del Sil", bromeó.

Después de esta primera bodega que ha iniciado los trabajos de recolección de uva, está previsto que se sumen otras empresas que operan en subzonas tempraneras como Amandi o Quiroga-Bibei.

En total, según previsiones del consejo regulador, se espera recoger en el total de la DO un total de 5 millones de kilos de uva, una cantidad ligeramente inferior a la de una campaña normal.