Reencuentro en Lugo: 29 años de risas, recuerdos y un poco de nostalgia

Encuentro anual ex alunmos del Seminario de Lugo

Nacidos en los años 60, estos "jóvenes" se enfrentan a la inminente jubilación, mientras otros ya lucen sus medallas por ser "jubilados anticipados". Algunos, en un alarde de valentía, continúan trabajando "a pico y pala", porque si el trabajar ha sido siempre su sino en la vida no hay razón para cambiar ahora.

El restaurante Torre de Núñez fue el escenario de la cita, donde la comida de confraternidad se convirtió en un festín de recuerdos. Hubo un momento conmovedor para recordar a los compañeros que ya no están, mientras otros que no pudieron asistir se hicieron sentir en los corazones de los presentes. Y, por supuesto, no faltaron las anécdotas de los tiempos en el Seminario Mayor, hoy un lugar modernizado, y el Menor, que ha sido transformado en oficinas del Concello. ¡Quién lo diría! De aulas a oficinas, la vida da muchas vueltas.

La historia de estos reencuentros comenzó en 1996, y aunque cada ex alumno tiene su propia historia, hay algunos que se han ganado un lugar especial en el corazón del grupo. Luis Vázquez Liz, por ejemplo, es el afortunado que le tendremos que otorgar una medalla de oro por su lealtad, es el único que no faltó nunca. Luego está Daniel Fernández, un verdadero héroe que, en la primera edición, tuvo a su hija a punto de nacer, pero decidió asistir a la cena y luego, ¡bam!, también a su hija. Este año, a pesar de las adversidades, Daniel estuvo allí, demostrando que el espíritu de amistad no se rinde.

Y no podemos olvidar a Fernando Vázquez Pardo, quien llegó desde Coruña, haciendo un tour que incluye a veces un pequeño desvío por Antas de Ulla. ¡Un verdadero trotamundos!

Chema Núñez Ex compañeros del Seminario Diocesano de Lugo

Por supuesto, las conversaciones giraron en torno a temas de gran importancia: la política (que ya está casi agotada), la jubilación (¿y luego qué?), y la agenda 2030, tema en el que Apolinar Gómez, con su mirada crítica, se erigió como el filósofo del grupo.

Este año, el grupo organizador ha decidido innovar y proponer una nueva aventura campestre para 2025, donde la naturaleza y las risas se unirán en la casa de Lombao, uno de los simpáticos y grandes miembros del grupo. Su casa está en un lugar que nadie sabe exactamente, un enigma que también le incluye a él, ya que nadie sabe cuánto mide de altura, pero desde luego es tan grande como simpático. José Luis Lombao se ha ofrecido a ser el maestro de parrilla al lado del río Miño. Así que prepárense, porque el próximo año habrá dos fiestas consecutivas, una en junio y la ya típica del último sábado de noviembre, y va a ser difícil contener la emoción (y el estómago).

Chema Núñez José Luis Lombao/Próximo maestro de ceremonias

Así que, ¡todos atentos al grupo de WhatsApp! En cualquier momento puede haber novedades, y quién sabe, tal vez un nuevo reencuentro entre risas y recuerdos. ¡La vida es una parrilla de sorpresas!