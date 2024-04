La plaga de ratas topo afecta a unas 8.000 hectáreas en A Montaña de Lugo y avanza sin control

Laplaga de ratas topo que, desde hace años, afecta a varios municipios de A Montaña de Lugosigue avanzando sin control y ha provocado ya daños muy considerables en unas 8.000 hectáreas de pastos de esa comarca, con las consecuentes pérdidas para los ganaderos de la zona, la mayoría dedicados a la producción de carne.

El responsable del sindicato Unións Agrarias (UUAA), Iván Raposo, dijo que esta especie "sigue trabajando igual que trabajaba", porque "ningún método ha sido eficaz para frenar" su expansión.

En estos momentos, calcula que la superficie afectada "oscila entre las 6.000 y las 8.000 hectáreas en los municipios de Triacastela, Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, Cervantes, Navia de Suarna, A Fonsagrada y Becerreá".

Por otra parte, precisó que, al menos de momento, "este año" no hay "noticia alguna" sobre posibles "ayudas a los productores"afectados por esta plaga.





Lucha biológica

Un equipo de investigación de la Facultade de Veterinaria del Campus Terra, que depende de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), lidera la lucha biológica contra la plaga de ratas topo que, desde hace años, afecta a decenas de municipios de A Montaña de Lugo, dado que ha descubierto que el uso de "cairomonas" de depredadores puede provocar "estrés" y alterar los "ciclos reproductivos de este roedor herbívoro" para disminuir su población.



Según informa la USC, uno de los órganos asociados al olfato -el órgano vomeronasal- de esta especie (Arvicola scherman) podría "ser el talón de Aquiles"de la plaga de roedores herbívoros que desde hace años está colonizando las praderas de algunos de los municipios como Pedrafita do Cebreiro o Triacastela, en los que su presencia creciente provoca "importantes pérdidas económicas a los agricultores y ganaderos".

El estudio anatómico y morfofuncional del órgano vomeronasal de la rata topo, desarrollado por la investigadora Sara Ruiz Rubio, centra la temática de un artículo que acaba de salir publicado en la revista americana The Anatomical Record.

En esa investigación, en la que también participaron otros integrantes del grupo de Morfoloxía Animal (Morfan) de la Facultade de Veterinaria del Campus de Lugo, que coordina Pablo Sánchez Quinteiro, se constata la excepcional relevancia que tiene este órgano sensorial para esta especie.

Investigadores de la USC hicieron un estudio de campo para comprobar la eficacia de las trampas



Simular el olor de los depredadores

En su estudio, la científica plantea la posibilidad de utilizar "cairomonas" de depredadores que provoquen estrés en este tipo de roedores y alteren sus ciclos reproductivos, como posible estrategia para avanzar en su control, en la progresiva merma de individuos y en la posterior eliminación de la plaga.

El profesor Sánchez Quinteiro, que participa en este estudio, explicó que la investigación realizada por Ruiz Rubio se ha desarrollado al mismo tiempo que otros trabajos de campo realizados en diversas parcelas de control, localizadas en el municipio de Triacastela, donde se probaron con distinto éxito estrategias para luchar contra esta plaga de roedores que, a través de galerías subterráneas, se come la raíz de las plantas herbáceas.