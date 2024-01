Los alumnos gallegos se adaptan "con naturalidad" a la prohibición del móvil en los centros

No ha sido un drama. Ni mucho menos. Hace algo más de un par de semanas, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, entró en vigor en los centros educativos gallegos, tanto en colegios como en institutos , la prohibición de hacer uso del teléfono móvil, no solo en las clases -donde ya estaba restringida su manipulación-, sino también en los recreos y en las actividades extraescolares .

Los padres, en general, apoyaban esta medida, que también contaba con el beneplácito de la mayoría de los docentes. La pregunta, por lo tanto, era cómo iban a encajar esta normativa los adolescentes. Al menos de momento, parece que sin demasiados problemas .

José Manuel Valcarce es director de un instituto de Sarria y preside, además, la asociación que agrupa a los directores de centros de educación públicos en la provinca de Lugo.

Según su experiencia, la norma "está funcionando bien", "con toda naturalidad, correctamente".

Los alumnos no han puesto el grito en el cielo ni han levantado barricadas para defender su derecho a vivir pegados a la pantalla de un teléfono móvil.





"No genera ningún problema"

Más allá de la eficacia que esta medida pueda tener en cuanto a reducir la dependencia que los jóvenes tienen de los dispositivos electrónicos y de la oferta de contenidos varios que encuentran a través de Internet, en general, y de las redes sociales en particular, Valcarce asegura que "el alumnado no genera ningún problema" y, al menos que se sepa, "no hubo ninguna incidencia" digna de mención.

" Los chavales lo aceptan sin mayor problema . Saben que nos se puede usar el móvil tampoco en los momentos y lugares de ocio, dentro del centro, y no pasa nada", añade.

En todo caso, este director de instituto reconoce que la nueva normativa "tampoco es un grandísimo cambio", porque el uso de los teléfonos móviles ya estaba prohibido en las clases.

Por lo tanto, la nueva normativa "solo afecta a los momentos que no son de clase" , insistió.