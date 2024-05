El futuro industrial de Lugo: dos grandes fábricas, una sola o ninguna...

El futuro de la actividad industrial en la provincia de Lugo está realmente en el aire, y no solo porque depende, en mayor o menor medida, del desarrollo del sector eólico y, concretamente, de la implantación de una serie de parques proyectados en diferentes lugares de su territorio. En este preciso momento de la historia, nadie puede asegurar si dentro de cuatro o cinco años va a haber dos grandes fábricas en funcionamiento, una sola o ninguna.

El proyecto de Altri para instalar una planta de producción de fibras textiles a base de celulosa en el municipio de Palas de Rei no acaba de despegar.La compañía sigue presentado su iniciativa a los sectores económicos interesados en su implantación, pero lo cierto es que se ha encontrado una notable contestación social. Además, a día de hoy, dos aspectos básicos para que la implantación de la factoría siga adelante están encallados. Hablamos, evidentemente, de los fondos europeos que la empresa promotora solicita para completar su inversión, un gasto que -según sus cálculos- superaría los 800 millones de euros. También, por supuesto, del necesario refuerzo de la conexión eléctrica en esa zona de A Ulloa para garantizar un suministro en condiciones a un complejo industrial de semejantes características.

Esta semana, un grupo formado por medio centenar de productores y empresarios de la comarca de A Ulloa apoyaron en Monterroso un manifiesto para expresar su oposición al proyecto de Altri. Aseguran que será nocivo para la comarca, porque impedirá el desarrollo de un modelo de gestión territorial sostenible y el desarrollo de una economía circular basada en la comunión con el propio paisaje y la naturaleza de la zona.









LA POSTURA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Tampoco la postura de los partidos políticos despeja demasiado la ecuación. Una delegación de la plataforma Ulloa Viva estuvo estos días en el Congreso de los Diputados para transmitirles a los partidos políticos su evidente oposición a este proyecto. La postura del Partido Popular está clara. Apuesta por la implantación de la fábrica en Palas de Rei y considera que se trata de una “oportunidad” para el desarrollo del sector industrial en Galicia. Sus representantes se comprometieron, eso sí, a que el proyecto no saldrá adelante, al menos por su parte, si no cumple de forma escrupulosa toda la normativa medioambiental.

Reunión de los diputados del Partido Popular con miembros de la Plataforma Ulloa Viva





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El Partido Socialista está entre dos aguas. No es tan contundente en su apoyo al proyecto como el Partido Popular, ni tampoco a la hora de darle carpetazo. Sus representantes aseguran que estarán “vigilantes” y que si la empresa promotora no cumple, no recibirá el dinero que necesita de fondos europeos. Bastante más clara es la postura del BNG. Si los populares han manifestado su apoyo, los nacionalistas no esconden ahora su oposición frontal a este proyecto.

El "SECRETISMO" SOBRE LA VENTA DE ALCOA

Si el futuro de Altri está en el aire, qué podemos decir de la actual situación de Alcoa San Cibrao. El comité de empresa recuerda que, días después de que venciese “el plazo”, todavía no tiene noticia alguna sobre la existencia o no “de ofertas no vinculantes” para la compra del complejo industrial mariñano. Ese “secretismo” por parte de la multinacional le lleva “a sospechar que” la multinacional “intenta engañar a todo el mundo” para cerrar la fábrica.

El presidente del comité, José Antonio Zan, recordó que “el plazo para la presentación de ofertas no vinculantes” finalizaba el 16 de mayo. “Transcurridos ya unos días, seguimos sin saber absolutamente nada”, precisó, lo que les hace dudar de Alcoa y de sus intenciones. “Sospechar”, aclaró, de que “esté intentando engañar a todo el mundo, para decir que intentó vender la fábrica pero no lo consiguió y volver a la retórica de siempre” con respecto al futuro de la planta mariñana.

Vista aérea del complejo industrial de Alcoa San Cibrao





Quizás dentro de un tiempo se despejen algunas de las incógnitas que complican la resolución de ambas ecuaciones, pero lo cierto es que, a día de hoy, más allá de impresiones personales, el resultado final no está nada claro. Dos, una o ninguna....