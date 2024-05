El primer sonido del día de Carlos Herrera: Puigdemont aprieta a Pedro Sánchez por el Gobierno en Cataluña

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Puigdemont aprieta a Pedro Sánchez por el Gobierno en Cataluña.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Bueno, me da mucha alegría. Damas y caballeros, saludarles a las 06:00 en este día de San Isidro, el patrón de Madrid. Festivo feriado en la ciudad de Madrid. Que no la comunidad, sólo la ciudad. El día grande en Las Ventas que está teniendo, por cierto, una tarde particularmente intensa de todo el ciclo de Isidro, el de las Ventas, seguramente nos va a dejar alguna que otra foto para el recuerdo".

"En miércoles 15 de mayo del 2024 y como todos los años, en nuestro recorrido antropológico por pueblos y ciudades de España, hoy estamos en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en Casa Bigote y en esta casa Bigote es donde desde donde hoy les hablamos, porque ha querido la fortuna y la casualidad que coincidamos un año más con el cruce de las hermandades gaditanas camino del Rocío por el río Guadalquivir".

"Se cruza desde Sanlúcar hasta la orilla en el Coto de Doñana, que es municipio de Almonte, por cierto, y es Huelva, y ahí ya son 50 kilómetros a través de uno de los lugares más bellos del mundo hasta llegar a la aldea. En un par de días lo hacen, un par de días que lo hacen tres. Depende que hermandad".

"Bueno, pues damas y caballeros, continúa la inestabilidad con lluvias y bajada de las temperaturas. Todo lo que va de Galicia Cataluña estará cubierto en los cielos despejados, en el sur de la península y en las islas y cuidado, por cierto, con el viento en Almería, la costa gallega y Canarias".

"Podríamos hablar de muchas cosas, de cómo los precios han vuelto a subir. A pocas semanas de que se retire la rebaja del IVA a los alimentos, también podríamos analizar el informe del Banco de España, que asegura que los jóvenes españoles son cada vez más pobres".

"Y no les digo lo muy convenientes que serían las preguntas sobre qué está haciendo España para colocarse en el desarrollo de la inteligencia artificial, la aplicación a los procesos productivos de la economía. Todo esto sería en un país normal prácticamente, pues parte de la tradición programa de información general como es este".

"Pero en España las energías políticas se nos van en la larga partida de ajedrez. Y ayer comenzaron dos narcisos de la política ibérica el narcisista Sánchez y el narcisista Puigdemont, que son tal para cual dos tipos convencidos que nacieron para mandar y para que el resto los obedezca con un tedioso camino de dimes y diretes que nos espera".

"Porque de lo que quieres ganar tiempo hasta las elecciones europeas, esta legislatura, desde el momento en que no puede tener presupuestos, no los tiene, no saca decretos, leyes, no dos. Dos ocurrencias ha tenido en los últimos días, en los últimos tiempos, este gobierno, la política española, hacer gestos, sobreactuación, cartas de amor, desmayos, globitos y ganar tiempo".

"Mientras tanto, no se va a hacer nada de provecho para los españoles. Por lo tanto, miren esta mañana de idearios que apuntan a que el próximo sábado PSOE y Junts van a retomar las negociaciones fuera de España, lo que el PSOE va a ofrecer a los supremacistas de Junts".

"Esto da una serie de privilegios fiscales y económicos para tratar de que Puigdemont renuncie por las buenas a la matraca de que quiere ser presidente de la Generalidad. Que eso lo pueden dar por descontado. Además de eso, la duda es al final conseguirán torcer el brazo a Sánchez y este le dirá a Salvador Illa que se aparte, o en su defecto, que haya repetición de elecciones en Cataluña que se celebrarían en octubre, que es una fecha mítica para los separatistas".

"Bueno, vamos a ver, los catalanes han mostrado su hartazgo con los años del procés, pero otra cosa es que Puigdemont y Sánchez no vayan a estirar el chicle de otra manera más de baja intensidad que allá, que sea de baja intensidad, que no haya tipos anunciando que van a hacer una declaración de independencia unilateral y tal y cual".

"No quiere decir que ahora no venga el momento decisivo en el que el Sanchismo otorgue a los separatistas herramientas fiscales y políticas que acaben por romper la igualdad de los españoles, darles un cupo fiscal a la administración catalana es romper la igualdad de los de los españoles y otras cuestiones administrativas".

"Efectivamente, también van a perjudicar al resto de los españoles, pero eso Sánchez le da exactamente igual. El principal descalzaperros es el propio gobierno que tenemos en La Moncloa y presume de haber pacificado Cataluña, pero no va a poder ocultarlo. El problema sigue ahí, fruto de las propias contradicciones que encierra los pactos inverosímiles de Sánchez".

"Ayer Feijóo pronosticó que Sánchez acabará dando la presidencia de la Generalidad. Empezarán diciendo que no, porque ya ha ganado claramente y tal y que cual, pero luego dirán que son tiempos para buscar el diálogo y acabarán anunciando que por el bien de la pacificación, lo suyo es dejar que gobierne".

"Esto es lo que augura Feijóo, pero de momento va a ser muy divertido ver al Gobierno, ver en sus propias contradicciones. El Gobierno está ahora mismo en la fase de Illa, va a gobernar porque ha ganado las elecciones. Lo decía Pilar Alegría".

"Pero claro, sorteando una contradicción evidente, ¿cómo puede ser que el Gobierno que justificó la reelección de Sánchez tras el 23 J con la teoría de que el que gobierna es el que consigue más apoyos parlamentarios sin necesidad de haber sido el más votado ahora diga que Illa tiene que gobernar porque es el más votado?".

"Claro, ahí Puigdemont tiene razón. Él no está pidiendo nada que no haya pedido Sánchez para sí mismo previamente ayer a todo el Orfeón de felación sincronizada, amiguitos del gobierno en Portal de Belén y otras hierbas mayores que daba vergüenza escucharles a todos esas terminales mediáticas del franquismo, contradecirse a ellos mismos".

"Porque estos son los mismos que decían hace unos meses Feijóo tiene que entender que ser el más votado no te garantiza el gobierno, porque la democracia parlamentaria bla bla bla bla, bla, bla. Bueno, pues esos mismos son los que ayer decían Puigdemont tiene que entender que Illa ha sido el más votado y que la votación, la situación, requiere que gobierne, aunque sea en minoría, el más votado".

"No tienen vergüenza y el gobierno tres cuartos de lo mismo. Escuchen a Pilar Alegría. Eso es, desde luego, la intención de Sánchez. La intención de Sánchez es alargar la legislatura tres años. Seguramente no va a poder, pero para poder tiene que dar alguna concesión".

"Ha pedido que den por descontados privilegios fiscales para Cataluña, algún reconocimiento soberanista e incluso la cesión de la presidencia de la Generalidad a Puigdemont. Porque esto es una pelea entre narcisos y el narciso catalán aprieta lo suficiente al narciso de Madrid".