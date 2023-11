La policía toma el centro de Lugo por la protesta de los Bomberos

Decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía han tomado el centro de Lugo, concretamente las plazas en las que se va a desarrollar parte de la protesta convocada para este martes por el comité de huelga de los bomberos de los parques comarcales para reclamar la negociación de un convenio digno.

Los Bomberos se agruparon en la Praza de San Domingo, vestidos con su ropa de trabajo, vigilados en todo momento por la Policía Nacional, que controla el acceso a la Praza de San Marcos, donde se encuentra la sede de la Diputación Provincial de Lugo.

Los manifestantes portan un ataúd, rodeado de coronas de flores y precedido por una pancarta en la que se puede leer el mensaje: “Vidas por 1.200 euros”.

Está previsto que los manifestantes pasen de Santo Domingo a San Marcos, plazas que están situadas en pleno centro del casco histórico de Lugo y separadas apenas por unos metros de distancia.

Frente a la Diputación está previsto que se desarrolle la protesta.

ÁNIMOS CALDEADOS

Héctor Fernández, delegado sindical del CSIF, afirmó que, en este momento, la situación está muy enquistada, por un parte porque “la Administración no se ha dirigido al comité de huelga para iniciar una negociación” que pueda encauzar el conflicto laboral hacia una posible solución, pero también porque Xunta y diputaciones “han querido echarnos a la gente encima”.

“Los ánimos están muy caldeados. Han usado datos para que la población se ponga en nuestra contra. Queremos aclarar que nosotros no pedimos un incremento de salario del 50%. No es cierto. Reclamamos que se elabore una RPT, se haga una valoración de los puestos de trabajo y se nos paguen los pluses que no se nos están pagando”, afirmó.

También reclaman, subrayó Fernández, una jornada laboral de treinta y cinco horas y media a la semana “y no cuarenta como estamos haciendo ahora”.