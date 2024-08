En pleno mes de agosto, unos eligen playa y otros, la huerta de Lugo

El "Horto do Rato" en Lugo da para mucho. Incluso motiva a personas que no provienen del ámbito rural y son de Lugo ciudad "de pura cepa", como Luis Gude, a buscar un reto personal y salir de su zona de confort. Un día, este lucense se preguntó: "¿Y por qué no?", y hoy tiene fresas, plantas aromáticas, brócoli, repollo, lombarda, "berzas para o caldo" y, pronto, flores.

Luis es una persona que no se conforma con lo simple ni con la rutina. De hecho, cuando decidió solicitar el uso del "horto" a la Diputación de Lugo, comenzó plantando 10 tomates que no prosperaron. A partir de ahí, se enfundó los guantes y siguió insistiendo. Claro, contó con el apoyo de su novia y su familia para "bajar" al huerto. Incluso su padre, con experiencia en tierras de labranza de A Mariña lucense, pudo impartirle algunos consejos. También recibió la ayuda de Óscar, el profesional de la institución provincial responsable de atender las peticiones de los adjudicatarios de las parcelas de la ribera del río Rato, quien resultó ser un buen consejero. Incluso Berta, la vecina cuya parcela limita con la parte más alta de la suya, y que tiene una huerta estupenda, le ofreció su apoyo.

Este lucense, periodista de formación y "profe" de vocación (para lo cual está opositando), necesita llenar su tiempo con actividades que le estimulen. Por eso, lo mismo se apunta a salir a buscar setas que a cultivar en su huerta, para lo cual se alimenta de "tutoriales" y, por supuesto, de los consejos de personas expertas como sus vecinos de parcela o el técnico encargado de los huertos de la Diputación.

"La huerta este año es distinta"

Óscar, el técnico que apoya a todos los usuarios de los "Hortos do Rato", reconoce que este año, debido a la abundante lluvia tardía y al calor actual, "proliferan las plagas", como por ejemplo la polilla del tomate, la "Tuta absoluta", que "ataca de noche". Incluso "el pimiento no creció", comenta Óscar.