El Chelsea se mete en un gran lío con la UEFA que puede costarle jugar en Europa

El Chelsea puede haberse metido en un serio problema con la UEFA después de intentar a toda costa cumplir el Fair Play Financiero. Y es que hace días los blues presentaban sus cuentas de la temporada 2023/2024 en las que presentaban un beneficio antes de impuestos de más de 153 millones de euros. Algo sorprendente porque se gastaron 464 en fichar jugadores y solo vendieron por valor de 278 kilos.

Habían conseguido cuadrar números, pero todo tenía un truco con el que la UEFA no ha tragado. Para cumplir con la normativa anunciaron una ‘reestructuración y un plan estratégico a largo plazo’ para su equipo femenino. Este consistía en vender el Chelsea FC Women por unos 240 millones de euros para convertirlo en independiente del masculino.

Ahora, The Times señala que para la UEFA no cuentan esos 200 millones de euros ni tampoco una buena cantidad ingresada por vender hoteles a empresas hermanas al club, otros 90 millones de euros. Por tanto, las cuentas pasarían a estar en números rojos lo que les impediría cumplir el Fair Play Financiero y enfrentarse a una sanción que podría ser de hasta una expulsión de competiciones europeas. Esto se debe a que, a diferencia de la Premier League, la UEFA no permite desgravarse las ventas al mismo dueño, ya que fue BlueCo, el consorcio que dirige el propio Boehly, quien se hizo con el conjunto femenino y con los hoteles.

“El Chelsea está negociando con la UEFA un acuerdo que probablemente implique el pago de una sanción económica y la aceptación de un plan de gastos para las tres próximas temporadas. Ese plan podría incluir la amenaza de sanciones más severas, como la exclusión de las competiciones europeas durante una temporada si vuelve a incumplir los límites”, informa el medio que especifica que en mayo el organismo decidirá si hay castigo. Y es que la normativa UEFA permite un límite de pérdidas en tres años de 200 millones de euros. Y el Chelsea si no se le computa la venta del femenino las tendría de 358 kilos.