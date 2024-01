"Creo que Saqués non mellora ao peor presidente do CD Lugo, e mira que os houbo malos"

Además de socio desde hace más de 50 años, Suso Ramada ha sido directivo, es accionista y defiende la libertad empresarial que confiere la capacidad del dueño de una empresa para tomar las acciones que considera oportunas, pero también considera de que esta no es manera de"xestionar un clube".

"O señor Saqués saberá moito dos seus negocios pero o fútbol é outra cousa, aquí xoga con un sentimento, coas persoas", opina

En la casa de Suso, que nació enfrente de las puertas del antiguo Ángel Carro de la Avenida da Coruña, el Lugo era más que un sentimiento, su mujer y sus hijos "levan tatuado o nome do CD Lugo" y lo que está pasando "dóenos moito".

Al fútbol hoy, según sigue comentando Ramada, "vou de mala gana por que xa me aburre, e xa estou deixando de ir a algún partido", en estos momentos "a eso cheguei eu co meu cariño ao Club Deportivo Lugo".

Lo que le recomienda al máximo gestor, este veterano seguidor, es "encontrar a alguien ao que venderlle o clube, e sería o mellor para todos incluso para él".





Acto reivindicativo

El histórico socio propone, durante el partido del sábado contra la Real Sociedad B, entrar en el campo y salir justo al inicio del partido, "entrar e sair todo o mundo e deixalo alí a él -Tino- y que disfrute de su juguete". Esta es una opción que manejan ya varios grupos de seguidores, junto a otras, una vez observada la trayectoria del club y del equipo.





Echar a Munitis

Jesús Méndez, en su momento, defendió públicamente echar al cántabro ya que los números para entrar en la promoción de ascenso no daban, pero "visto lo visto, xa non é culpa de adestrador senón da confección da plantilla", y esto apunta a "un mal plantexamento do Señor Saqués" y por tanto "mentras siga Constantino Saqués Pereira ao frende do Lugo esto non vai cambiar". Ramada incluso piensa que el futuro del CD Lugo será acabar "como acabou o Ourense, o Compostela, o Pontevedra", el destino será "rematar na Segunda Federación e deambular por aí polos campos".

Ocho millones en traspasos y tres en indemnizaciones

Suso, según las informaciones que maneja, se hace eco de unos números que describirían la errática manera de gestión del club, "o Lugo na época de Saqués leva máis de 8 millons en traspasos, ¡ah!, pero leva 3 millóns en indemnizacións". Si estos números son ciertos, es bastante obvio que con 3 millones de euros despilfarrados en ceses quizás se traerían varios jugadores top.





"Que se sente no banquillo"

"¿Por qué non se pon sacar o carné de adestrador e se poña no banquillo?", sigue comentando Suso, refiriéndose al máximo accionista del equipo albivermello y al que le recomienda que "dirixa xa dende o banquillo e que diga o que hai e o que non hai que facer" y que sería "un espectáculo digno de ver. É o único que lle falta".