Comerciantes de Lugo “decepcionados” por la falta de de ayudas para evitar “la ruina”

El presidente de la asociación Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad, Luis Latorre, afirma que los comerciantes están “decepcionados” por la “falta de ayudas” para mantener sus establecimientos a flote ante las nuevas restricciones que limitan su actividad.

Latorre precisó que los asociados son conscientes de que son medidas sanitarias que se adoptan para tratar de frenar la pandemia, por lo que “es lo que hay que hacer, por el bien de todos”.

“Eso no quiere decir que nos gusten, pero todo el mundo entiende que hay que cerrar. Lo que nadie entiende es que esas medidas lleven a la ruina a los negocios, a los empresarios que pagan sus impuestos y tienen que seguir pagando el alquiler, el agua o la luz” para mantener su actividad, añadió Latorre.

Desde su punto de vista, esas medidas adoptadas para frenar la pandemia “no pueden llevar a la ruina a los empresarios”, por lo que “habrá que indemnizar” a aquellos que ven muy perjudicado el ejercicio de su actividad como consecuencia de esas restricciones, que son “por el bien de todos”.

“No pueden ser ayudas de 1.000 o 2.000 euros, cuando hay negocios que tienen más de 5.000 euros de gastos fijos al mes y no pueden abrir sus puertas”, dijo Latorre, por lo que habrá que recurrir a un sistema de indemnización proporcional, como el que han arbitrado países como Alemania.

“No se trata de ganar como si los negocios estuviesen abiertos, pero al menos algo razonable”, insistió.

Autónomas

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Autónomas de Lugo, Marta López, reconoció que en el sector reina “la incertidumbre” y los comerciantes están “muy nerviosos”, porque las nuevas restricciones han cogido al comercio “en plena campaña de rebajas”.

Realmente, dijo López, “los comerciantes no saben que hacer. Llega otra campaña y no tienen claro si comprar mercancía o si no hacerlo. Esa incertidumbre es lo peor”.

En cuanto al nuevo horario impuesto por las restricciones, que obliga a cerrar al comercio no esencial a las 18:00 horas, dijo que algunos socios abrirán sus negocios “solo por la mañana y por la tarde con cita previa”.

Otros han informado de que adelantarán el horario de apertura de la tarde, de modo que tendrán sus puertas abiertas de 10 a 14:00 horas y de 16:00 y de 18:00 horas.